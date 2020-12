Herlig internasjonal V65 på Sørlandets travpark

Det blir garantert stor omsetning i kveldens internasjonale V65-omgang på Sørlandets travpark.

Det nærmer seg V75 Julebonanza og førstkommende onsdag er vi gang på Mantorp. Den siste søndagen før julaften byr på en særdeles utfordrende V75-omgang i Gävle, mens det søndag kveld er internasjonal V65 på Sørlandets travpark.

Lørdagens Gulljackpot i V75 på Bjerke ble preget av store overraskelser selv om favorittene 1 Børke Billie og 8 Strong Pepper også var blant vinnerne. Kun to kuponger kom helskinnet gjennom og sju rette betalte ut gedigne 3 574 017 kr. For undertegnedes tips ble det ikke noen videre suksess, men under fredagens V65-omgang på Biri satt alt.

28 andelslag med seks rette

Storfavoritten 4 Gentletron innfridde i V65-4 på Biri fredag kveld, men ellers ble det kun ett førstevalg. Seks rette endte dermed med 3 013 kr i utbetaling. Mitt V65-forslag med innl. pris på kr 480 satt som det skulle og totalt ble det 4 107 kr tilbake på det forslaget. På Eksperten ble det seks rette for hele 28 andelslag.

Da er det å håpe på nye fremganger til kveldens internasjonale V65-omgang på Sørlandets travpark. Her er det som vanlig på søndager spillestopp i V65 kl 18.15. Det er også internasjonal V5-omgang, denne innledes i V65-4 og har spillestopp kl 19.15. Min V65-banker i kveld er kun tre år og trenes og kuskes av Sørlandets travparks klart beste trener Øystein Tjomsland.

Kun galopp imot?

Det handler om 8 Guli Aron i V65-3. Bork Odin-sønnen debuterte i løpsbanen først 22. november. Men leverte en svak første 500 meter fra strek da og tilleggshestene tok seg forbi. Fikk opp farten i sisterunden og avsluttet strålende til tredje. Kom så ut igjen 14 dager senere og ble stor favoritt. Fra dødens hadde kusk Vidar Tjomsland full kontroll på en god Nordby Flamme og tok en enkel seier. I kveld setter sjefen sjøl, Øystein Tjomsland, seg opp som kusk og uten galopp må dette være en meget god vinnersjanse. 8 Guli Aron blir min V65-banker på Sørlandets travpark i kveld.

Motivert favoritt fra Tengsareid

Det er litt fristende å lansere eneste strekhest 1 Dag Julius som et objekt i V65-1, men tilleggshestene vil være over denne med en gang og han skal heller ikke kjøres i tet. 6 Alsaker Pumbaa blir nok stor favoritt i V65-innledningen og har også et fint løp på papiret. Motivert favoritt, men det er flere bra hester med i V65-1, så jeg spiller fire hester på samtlige V65-forslag.

Spennende nykommer for Tengsareid

V65-2 er et løp i DNT's unghestserie og selv om det bare er sju hester til start i kamp om førstepremien på 24 000 kr, er det ikke mange sjanseløse. 4 Super Winner har vist flotte takter på Leangen og vunnet tre av fem starter. I kveld er det debut Åsbjørn Tengsareid og feelingen er at han leverer på direkten. Min favoritt i et flott treårsløp.

Strekobjekt i V65-4/V5-1

V65-4/V5-1 er et løp for ungdoms-/dame-/amatørkusker og 4 Dan Mølgård er en forståelig spillefavoritt sammen med svært så dyktige Adrian Solberg Akselsen. Men jeg trekker frem strekhesten 1 Somewifesomewhere. Hoppa kunne ikke svare ut storfavoritten Easy Winner inn mot mål på Sørlandet for 14 dager siden, men holdt meget tappert fra tet. Det blir garantert et fint løpsopplegg også i kveld, nå med flinke Martine Finsand som kusk. Mitt klare objekt i et fint spilleløp i V65-4/V5-1.

Steine hele veien

Bjørn Steine viste prov på hvilken strålende kusk han er da han sendte 9. valget 5 Outcome rett til tet i lørdagens V75 på Bjerke og ledet hele veien og vant uforskammet enkelt. Steine sitter seg igjen opp bak formsterke 1 Trø Loke i V65-5/V5-2/DD-1 i kveld og oppgaven ser veldig bra ut på forhånd. Ble riktignok tatt ned via siste indre på Klosterskogen sist, men det er svært billig imot i kveld. Jeg bruker 1 Trø Loke både som min DD-banker og V5-banker i kveld.



Mikkelsens tøffe hoppe er en vinner?

Litt spesielle proposisjoner som gjelder i V65-6/DD-2/V5-3. Løpet er stengt på grunnlag under 750 000 kr, men samtidig åpent for alle med maks 400 startpoeng og alle hopper. Det betyr blant annet 3 Catherine's Chevy med 2 469 383 kr finnes bak startbilen. Min klare favoritt i løpet kommer fra Geir Mikkelsen stall og heter 6 Highland Breeze. Hoppa er i knallform og møter svært passende motstand i V65-finalen i kveld.