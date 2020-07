Herlig internasjonal V75 på Jarlsberg søndag

Jarlsberg avrunder sitt sommertrav med en strålende internasjonal V75-omgang søndag ettermiddag.

Etter to herlige dager med topp travsport, er det klart for internasjonal V75 på Jarlsberg søndag. Eliteløpet Ulf Thoresen Grand International er den største sportslige attraksjonen, men ellers holder de øvrige V75-løpene også et meget bra nivå. Førstepremien i Ulf Thoresen Grand International er redusert til 250 000 kr og det har dessverre ført til at kun Zarenne Fas tar turen fra Sverige. I V75-spillet bruker jeg kun en banker og den kommer ut i V75-2.

Perfekte forutsetninger

Det handler om 1 L.A.'s Magic Moment som står perfekt til i førstespor og sprint er garantert ikke noe minus for denne. Har levert to sterke løp på rad nå og sittet i tet begge gangene. Ble tatt ned av en da meget formsterk Gretzky B.R. nest sist og klarte ikke å svare gode Gianluca B.R. siste 50 metrene på Jarlsberg i sin siste start etter hardt kjør underveis. Har vist seg meget kvikk i vei og møter klart overkommelig selskap søndag. Jeg tror Tom Erik Solberg og 1 L.A.'s Magic Moment leder fra start til mål i V75-2 og bruker denne som min V75-banker.

Rangering V75-2/V4-4: A: 1 B: 4-3-5-11 C: 10-2-9-7-6-12-8

Mange kan vinne Ulf Thoresen

Til tross for kun en svensk gjest i Ulf Thoresen Grand International i V75-7, er det et flott felt som stiller til start. Jeg tar med fem hester på de to største V75-forslagene.

OGP-vinneren 2 Ble Du Gers blir min favoritt. Han dro naturligvis fordel av det vanvittige tempoet i OGP, men var også en sterk vinner. Fulgte opp med en flott 5. plass i Kymi Grand Prix forrige helg og hadde full fart over mål da. Vidar Hop kusker søndag, all den tid Per Oleg Midtfjeld har med sin egen Ferrari B.R. 7 Zarenne Fas var steingod vinner av Europamatchen på Bjerke under OGP-søndagen. Nå er det klart skjerpet motstand og et sjanseartet sjuendespor i tillegg. Men hesten har så bra kapasitet, at han skal tidlig med.

1 Madelen L.T.C. forsvant direkte i galopp i OGP og fikk aldri et svar på hvordan denne hoppa står seg mot de beste. Tilbake som overlegen vinner som storfavoritt i et V75-løp på Leangen for to uker siden. Fra førstespor kommer trolig Høitomt til å velge å sitte foran, spennende å se hvor langt det rekker. Noralf P. Brækken tok en bejublet seier i Jarlsberg Grand Prix fredag med en knallgod Golden Dream M.E. Brækken jakter mer laurbær med 4 Evil Enok M.E. søndag. Hesten gjorde et strålende comeback etter skade i OGP og var sterk firer da.

Så er det 3 Ferrari B.R. Midtfjeld-traveren har vist fin form i år, men har manglet det lille ekstra. Kommer seg nok ikke til tet med Madelen L.T.C. i førstespor og er kanskje mer trippelaktuell enn seieraktuell, men kan få det sydd opp og jeg tar ham med som min femte og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 2 B: 7-1-4-3 C: 5-10-8-9-6

V75-1/V4-3 - Varmblodshester. Stayerløp. 3100 meter voltestart.

V75-omgangen innledes med et stayerløp der jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag.

8 Marvellous Tooma blir min klare favoritt. Fireåringen til Frode Hamre har vært tøft matchet i Sverige i sine siste løp og bitt veldig godt fra seg. Distansen er ikke noe problem, klaffer det noenlunde underveis, skal dette være bra vinnersjanse. Stallkompis 12 Gogo Hall er første motbud. Femårigen har funnet et nytt gir denne sesongen og var knallgod vinner av en V75-finale på Bjerke sist. 3100 meter skal ikke være noe problem.

15 Noble Superb valgte jeg å bankerspille i V75 på Momarken forrige lørdag. Det var en tabbe. Bakspor på sprint er aldri noen god variant og Noble Superb var sjanseløs mot The Last Ticket som ledet rundt om. Men Gundersen-traveren gjorde ikke noe dårlig løp. Skal hente 20 meter på Hamre-duoen, og må ha flyt underveis for at det skal gå. Blir min tredje og siste hest på forslagene.

9 Royal Baby var tilbake som en vinner sist, men fikk da alt sydd opp. Er den klare fjerdehesten i løpet, for de som vil gardere ytterligere.

V75-1/V4-3: A: 8 B: 12-15 C: 9-5-13-4-7-2-1-11-14-3-6-10

V75-3/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Mer Frode Hamre i V75-3 og mange vil nok prøve seg på 2 M.S. Triple J. som banker denne søndagen. Holder toppform denne og avsluttet flott til andre bak overlegne Zarenne Fas på Bjerke sist. Men er det bra konkurrenter med, så jeg garderer litt. I V5-spillet som er meget utfordrende velger jeg å bankerspille 2 M.S. Triple J.



1 Kick Off Classic er i superform. Knallgod toer bak Floris Baldwin på Axevalla nest sist og bom fast med mye spart i V75-finalen på Bergsåker forrige lørdag. Optimale forutsetninger her med førstespor og en klar utfordrer til den store favoritten. 8 Max Brady var tredje i Europamatchen og kun en lengde bak M.S. Triple J. da. Kommer han riktig på det fra et sjanseartet åttendespor, kan årets første seier komme søndag. De tre hestene blir mitt lås i V75-3.

Rangering V75-3/V5-1: A: 2 B: 1-8 C: 5-4-6-7-3

V75-4/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Det eneste kaldblodsløpet innenfor søndagens V75-omgang. Jeg må gå forholdsvis tynt i dette løpet og står på fire hester på samtlige V75-forslag.

8 Spikfaks blir min favoritt. Steinseth-traveren var mektig toer i NM-løpet på Leangen i sin siste start, men klarte ikke å svare ut en imponerende Kringlers Viktor mot mål. Står 20 meter bedre til kontra 9 Alma Prins denne gang og uten galopp, må det være solid vinnersjanse for Spikfaks. Nevnte 9 Alma Prins holder hysterisk form. Galopperte som trolig vinner på Bjerke nest sist, og kom strålende tilbake etter galopp sist. Holder Blekkan-traveren seg på beina, kan det bli en etterlengtet seier.

5 Valle Grim hadde normalt vært et klart førstevalg for meg i dette løpet. Men har manglet det lille ekstra på slutten og må være forbedret for å vinne dette. På kapasitet er han mer enn god nok. Siste hest for meg blir 15 Sprett Odin. Var kanongod vinner av V75-finalen på Bjerke nest sist mot tøffere motstand enn han møter nå. Men trakk seg vel enkelt fra NM-løpet på Leangen sist. Tilbake på sitt beste, er han en klar seierskandidat her.

De fire hestene blir mine utvalgte i dette kaldblodsløpet, det er veldig åpent bak disse.

V75-4/V5-2: A: 8 B: 9-5-15 C: 11-6-13-14-4-12-7-3-10-2-1

V75-5/V4-3 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Herlig spilleløp venter i V75-5, der jeg står på to hester på de tre minste V75-forslagene og på fire hester på det største.

Tøffingen 6 Moveslikejagger blir min favoritt. Var ute i ulvelag i Per Rakkestads minneløp på Momarken forrige lørdag og leverte en flott spurt til femte da. Det er enklere imot denne lørdagen, og selv fra et litt sjanseartet sjettespor bak bilen, synes jeg dette ser ut som en god vinnersjanse. 5 Thankful har tilbragt 2020 på Øystein Tjomslands svenske filial og slett ikke gjort seg bort. Fra femtespor siktet trolig Tom Erik Solberg inn teten her, og over 1609 meter kan det meget vel være tet og slutt.

Frode Hamre har ingen seierstro på 12 Calina fra en meget vanskelig utgangsposisjon. Det lukter dog tempo av løpet og jeg betaler for 12 Calina på det største V75-forslaget. 2 I Am The Tiger tar jeg også med. Wiig-traveren er i form og står spennende til i spor to.

Rangering V75-5/V5-3: A: 6 B: 5-12-2 C: 10-1-3-4-11-7-8-9

V75-6/V5-4/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Nytt herlig spilleløp venter i V75-6/DD-1 og her dukker et av lørdagens mest spennende objekter opp. 2 Smiley har fått to løp i kroppen etter langt fravær og det er verd å merke seg at kusk Eirik Høitomt er veldig opp på sin hest før dette løpet. Står nydelig til i andrespor bak bilen. Jeg lar meg friste og lanserer 2 Smiley som en helfrekk DD-banker.



10 Orlando Classic radet opp med 11 strake seire for han gikk på sitt første tap 11. januar i år. Har ikke vært utenfor trippelen hittil i karrieren og har egentlig et veldig passende løp her, til tross for bakspor. 1 Hands Down holder fortsatt formen for sin trener Morten A. Pedersen. Blir nok overfløyet, men går til mål alle dager i uken og blir min outsider.

På de større forslagene betaler jeg også for 6 Gretzky Boko (har kanskje ikke den samme superformen nå) og Forusgjesten 5 Axe Brogård (svek som 1,2 oddser sist og derfor ranker jeg denne litt ned). Fem hester får plass på de største V75-forslagene i V75-6.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 2 B: 10-1-6-5 C: 3-11-12-8-9-7-4