Herlig jackpotkveld på Øvrevoll

Våre galoppeksperter holder kanonform. I kveld er det internasjonal V65 med jackpot på Øvrevoll.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi nærmer oss en herlig trav- og galopphelg med V75 på Sørlandets Travpark lørdag og ekstra internasjonal V75 på Solvalla søndag med Svenskt Derby som den store sportslige beholdningen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den byr på to norske V65-kjøringer i kveld. På Øvrevoll er det internasjonal V65 med jackpot og 217 593 SEK ekstra i sekserpotten, og i Skien er det en flott V65-omgang på Klosterskogen. I tillegg venter det V64-omgang fra Ørebro i kveld, mens torsdagen innledes med V4-lunsj fra Dannero.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om kveldens internasjonal V65-omgang på Øvrevoll, der det altså er jackpot med 217 593 SEK ekstra i sekserpotten. Merk at det er spillestopp i V65 kl 18.15, mens V4-spillet som omfatter de fire siste V65-løpene har spillestopp kl 19.05.

Våre galoppeksperter hadde en gnistrende søndag på Bro Park og spilte inn en drøy million i V64/V4.

Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Herlig systemklaff på Gøteborg onsdag 2. september

Onsdag var det V4-lunsj på Gøteborg og ble det ny suksess for våre galoppeksperter. På Eksperten ble det klaff for fem systemer (fire andeler a kr 750), som hver seg betalte tilbake meget pene 10 078 kr.

Mortensen i fokus

Nathalie Mortensen driver en stor stall i Skara (en times vei øst for Gøteborg) sammen med sin mor Annette Stjernstrand. Stallen har vist knallform gjennom hele sommeren, og på Øvrevoll er det blitt 12 seire. Nathalie har ridd fire av vinnerne, blant annet ved de to seirene til Backcountry.

Torsdag har hun en fin sjanse igjen, 1 Backcountry i V64-3/V4-1 var meget god som fjerde i Polar Cup og har et flott løp foran seg i kveld. Vi velger å bruke 1 Backcountry som vår V65-banker på Øvrevoll i kveld. I V4-spillet nøyer vi oss med å bankerspille 1 Backcountry på det minste V4- forslaget, da V4-spillet som kjent er færre løp å vurdere.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I tillegg har Nathalie Mortensen også en flott vinnersjanse med 8 Lemon Smile i V65-2 og 10 Valence i V65-4. I Gøteborg onsdag vant hun med See You Soon, så formen holder i seg. Nathalie er ikke den beste finishrytteren, men ellers bedømmer hun tempoet bra og er blitt bedre taktisk.

Vi tror en god del på 8 Lemon Smile i V65-2 og velger å bankerspille denne på de to minste V65-forslagene, men tar med 3 Twenty Legende på de to største V65-forslagene.

V65-4/V4-2 er et kjempefint løp for meget gode milere. Vår favoritt blir 5 Match Maker. Var klar toer bak stallkameraten Duca di Como i Polar Cup. Har vunnet 1800 og 2000 meter i England, så vi tror ikke distansen blir noe problem.

Bøygen er V65-6/V4-4/DD-2. Vi vinnertipper 9 Tool Box Carlras, som Helle Christensen trener i Danmark. Vi helgarderer dette løpet på tre av fire V65-forslag og på samtlige V4-forslag. Men i DD-spillet velger vi å gi bankertillit til nevnte 9 Tool Box Carlras.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.