Herlig jackpotsøndag på Bro Park

Nesten 400 000 SEK venter ekstra i sekserpotten i søndagens flott V64-omgang på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk flott søndag står foran oss og det er jackpotomganger både på Bro Park og Sørlandets travpark. I tillegg er det duket for internasjonal V75 på Charlottenlund med Dansk Derby. På Bro Park er det internasjonal V64 med jackpot og 389 227 SEK ekstra i sekserpotten og på Sørlandets travpark søndag kveld er det internasjonal V65 med jackpot og hele 661 521 SEK ekstra i sekserpotten.



I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galoppløpene på Bro Park, der det er såkalt SM-dag og flere storløp på menyen. V64 starter allerede kl 12.45 og det er altså jackpot med flotte 389 227 SEK ekstra i sekserpotten.

Krevende SM-dag

V64-spillet på Bro Park søndag er av det krevende slaget. Hvis rangeringen holder seg, er vi i enkelte avdelinger ganske langt unna opinionen. Vi tar en linje eller to om hver avdeling.

V64-1 tror vi står mellom 3 Master Bloom og 4 Espen Hill. Førstnevnte står best til og en sannsynlig vinner og bankerspilles på de to minste V64-forslagene, men Espen Hill er skummel. Forbedret seg mye i fjor og slo Privilegiado (Derbyvinner på Øvrevoll) i St Leger på høsten. To hester er nok for oss.

V64-2 er et flott toårsløp. 10 Thunderey var knallgod i debuten på Øvrevoll, da han vant foran stallkameraten Voix d'Amie. Sistnevnte var deretter på Bro og leverte årets sterkeste prestasjon for de yngste. Vi bruker 10 Thunderey som vår V64-banker på Bro Park søndag.

V64-3/V4-1 er SM for sprintere. Captain America har vunnet flere ganger, men døde rett etter Dansk Derby. Vårt objekt er 8 Tante Tove, som alltid leverer på topp på Bro. Men det er ellers et åpent løp.

V64-4/V4-2: SM for toåringer med 15 til start er vidåpent. De fleste har startet, og det ser veldig jevnt ut. Vi regner med at det jevner seg veldig ut i spillet, og vi tar med alle 15 på tre av fire V64-forslag og tre av fire V4-forslag.



V64-5/V4-3/DD-1: 2 Irish Procecutor ga seg mye sist. Har høy kapasitet, men er vrien å stole på. En banker for de friske, men de nærmeste på vår rank er gode hester. Luringen er kanskje 3 Sir Leo. God jockey, bedre distanse og en liten påminner kan gi suksess.

V64-6/V4-4/DD-2: Her fisker vi på dypet. Våre to utvalgte i V64 er 14 Screwbox Carlras og 5 Buy and Sell. Førstnevnte får Oliver Wilson på ryggen og har vært veldig jevn og god. I en vanvittig spennende DD-omgang knaller vi til med banker på 14 Screwbox Carlras

5 Buy and Sell er i fin form og har den beste vinnertiden på distansen. Våre to utvalgte blir neppe favorittspilt, men vi har god feeling for at vinneren i V64-6 er en av disse to.