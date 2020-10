Herlig jackpotsøndag på Øvrevoll

Det er supersøndag på Øvrevoll med internasjonal V64-omgang med jackpot og 282 537 SEK ekstra i sekserpotten.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss. Den innledes med en herlig V64-omgang på Øvrevoll med jackpot og 282 537 SEK ekstra i sekserpotten. Deretter er det internasjonal V75 i Årjäng med flere norske hester på startstreken. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65 på Sørlandets travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll. Her er det internasjonal V64 med jackpot og 282 537 SEK ekstra i sekserpotten. Det er ellers ni løp på Øvrevoll søndag og både internasjoanal V4 og V5, i tillegg til V64. V64 er først ut med spillestopp kl 12.45, V4 innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.33, mens V5-spillet som innledes i V64-5 har spillestopp kl 14.21.

Gledelig er det også at du kan se alle løpene fra Øvrevoll gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 12.00.







Årets siste stordag

Sportslig sett er det kun Derbydagen som overgår søndagens strålende løpsdag på Øvrevoll. Det er flere ganske store favoritter, noen ganger med ganske få motkandidater. Litt spennende er det med været, da det er meldt ganske store nedbørsmengder under løpene.

Solide sjanser for Petersen

På de flate bongene i V64 prøver med 7 Irish Prosecutor som banker i V64-5/V4-3/DD-1. Niels Petersen har flere store favoritter til start i 7 Ascot Brass i V64-2 og 5 Kick On i V64-4. Likevel mener han at Irish Prosecutor er han aller beste sjanse for dagen. 7 Irish Prosecutor blir også vår DD-banker.



Både i V4 og V5 tar vi oss råd til å garderer 7 Irish Prosecutor litt, for der er det flere muligheter.

