Herlig lørdagsgalopp på Klampenborg

Danske Klampenborg byr en flott meny lørdag og det er både V4 og V5-spill på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en strålende helg foran oss. Lørdag byr Leangen på rekke storløp og en herlig V75-omgang med GULLJACKPOT. Søndag er det internasjonal V75-omgang i Kalmar med jackpot og hele 26 millioner ekstra i sjuerpotten. Men i tillegg til Leangens store V75-omgang lørdag, skjer det litt av hvert annet. Lørdag kveld byr Harstad på en flott V65-omgang, mens Skellefteå varter opp med V64-omgang. I tillegg er det som vanlig på lørdager duket for galopplunsj fra danske Klampenborg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Klampenborg vi heretter skal konsentrere oss om i denne artikkelen. Det er som vanlig både V4 og V5-spill. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.35.

Ingen spillere maktet seks rette i torsdagens internasjonale V65-omgang på Øvrevoll. Lettløst ble det heller ikke i søndagens doble jackpotomgang i V64 på Bro Park søndag og seks rette betalte ut velvoksne 243 820 kr. Våre eksperter måtte nøye seg med fem rette den dagen, men i V4-spillet ble det bra.

Solid V4-gevinst på Bro Park søndag 14. juni

Vårt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 3 904 kroner.

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette.

Kjapp lunsj i Danmark

Løpene på Klampenborg lørdag omfatter både V4 og V5, der løp og løp 3 og løp 4 inngår i begge spilleformer. I V4-1 avholder banen sitt første toårsløp for sesongen. Der ble den klare favoritten 4 My First Time nylig strøket, og da er det åpent mellom spennende debutanter. Så åpent at vi tar med alle seks startende på de to største V4-forslagene.

V4-3/V5-1 er et løp over distansen 650 meter, den korteste distansen i Skandinavia. 1 Not Today er ekspert på distansen og vant tre ganger av tre i fjor. Vi er veldig spente på 11 Nom de Plume, som i fjor løp mot veldig gode sprintere og presterte bra. Vi står på disse to på de to minste V4 og V5-forslagene, vel vitende om at det uforutsigbare er at det er hele 11 hester som skal løpe rett frem, og noen får trolig problemer med posisjonene.

Klar dobbeltbanker i V5-5

I V5 har vi i tillegg en duo i finalen, som vi støtter oss til. 2 Mancini har vist god klasse, og vi dekker kun med 6 Princess Tina. Vi har respekt for trener Marc Stotts uttalelser, og han er veldig positiv. Oliver Wilson velger henne blant flere, og derfor blir det en duo for oss.