Herlig lunsjgalopp på Bro Park onsdag

Høy vanskelighetsgrad og store penger ligger i luften i onsdagens V4-lunsj på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er onsdag og det betyr galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen og det er som vanlig både V4 og V5-spill. På Bjerke er det som vanlig V75 Bonus og en meget fin meny som venter onsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bro Park og lunsjomgangen. Det er V4 som er først ut med spillestopp kl 12.20. V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.35.

Våre galoppeksperter hadde bra klaff med tipsene på Øvrevoll onsdag og flott systemklaff under lørdagens V4-omgang på Klampenborg og nok en flott systemklaff i søndagens V4-omgang på Bro Park.

Systemklaff i V4 på Bro Park søndag 18. oktober

Til tross for to førstevalg innenfor V4-spillet på Bro Park denne søndagen, endte V4-utbetalingen på voksne 14 307 kr. Det skyldtes nesten alene toprosenteren 8 Global Gathering i V4-2. På Eksperten ble det herlig fullklaff for to systemer (begge fire andeler a kr 750) og utbetaling på meget flotte 14 307 kr.

Systemklaff i V4 på Klampenborg lørdag 17. oktober

Det ble helt favorittfritt i lørdagens V4 på Klampenborg. Dessverre klaffet det ikke helt med flate kupongene, men på Eksperten ble det fullklaff for systemspillet med fire andeler a kr 750. Utbetalingen landet på flotte 10 659 kr.

Solid systemklaff i V4 og flotte V5-gevinster på Øvrevoll 14. oktober

Den klare favoritten 1 Havana Red innfridde i V4-2 på Øvrevoll onsdag, men de tre øvrige vinnerne var alle overraskelser. Nestfavoritten 4 Alwaysonmymind ble bortvist like før start i V4-2. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) fikk dermed to ganger fire rett og solide 16 690 kr i utbetaling.

I V5-spillet ble det fullklaff for V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris kr 960. Her stoppet utbetalingen på fine 5 118 kr. På Eksperten ble det også fullklaff for åtte andelslag i V5.

Fyldige felter med mange vinnerkandidater

Det er ingen enkel V4-rebus på Bro Park onsdag. Vi forsøker oss med et tohesters lås i V4-2. Både 1 Just Call Me Ella og 9 Capall trenes av fremgangsrike Kahill De Burca. Dette et to urutinerte hester, men begge har levert gode prestasjoner i sin siste start. 9 Capall livsdebuterte med en andreplass bak Mums Mums, og 1 Just Call Me Ella ble tredje i samme løp. Førstejockey på stallen til De Burca, Shane Karlsson rir 1 Just Call Me Ella, og det gjør at vi setter henne først på rangeringen, men vi bruker begge hestene på alle forslagene.



I V4-3/ DD-1 kommer Madeleine Smith trente 2 Mums Mums ut, hun vant lett i livets andre start, og virker til å ha mer og gå på. Møter riktignok flere meriterte hester, men vi tror 2 Mums Mums vinner og foreslår henne som banker i DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

De to øvrige V4 løpene er vidåpne, men i V4-1 har vi litt tro på 10 Essere. Denne hoppa leverte et godt comeback etter nesten to års pause med en tredjeplass.



Litt mer oversiktlig i V5

Spillemessig ser V5 rebusen enklere ut, med hekkeløp/ steeplechase i de to siste avdelingene. 1 Troubled Guy stor favoritt i V5-3 med rette. Vi bruker han banker på de litt mindre V5-forslagene, men 1 Troubled Guy har en uerfaren jockey på ryggen og er kanskje bedre på litt lengre distanse.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dobbeltbanker i V5-5.

Vi ser fram mot en durabelig duell i V5-5 mellom 2 Three is Company og 4 Wontgetfooledagen. Disse to hadde et oppgjør i Gøteborg for snaue tre uker siden, og vi tror de gjør opp igjen.