Herlig lunsjgalopp på Bro Park

Bro Park holder koken og byr på både V4 og V5-spill søndag ettermiddag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndagen byr på galopp fra Bro Park, den byr på en herlig V75-omgang på Romme og den avsluttes med en feiende flott internasjonel V65-omgang på Sørlandets travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



I denne artikkelen skal det handle om Bro Park og galopp. Det er ikke V64 denne søndagen, kun V4 og V5. V4 er først ute med spillestopp allerede kl 12.15, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.31.

Birger og Morten byr på følgende til Bro Park:

Det er for første gang i år ikke V64 (to ganger V75) når det er galopp på programmet i Sverige. I stedet må man bryne seg på V4 og V5, og det er ingen enkel oppgave det heller. Formen på hestene er mindre stabil nå enn på sommeren, og det er gjennomgående vanskelig å skille hestene.



I V4-2 har vi på de minste bongene satset på duoen 5 House in Order og 2 Tigerwolf. Sistnevnte var veldig god sist og har løpt bra på sand. Har i høst startet mest på sprint, men løp meget bra på 1600 meter i juli. House in Order vant i årsdebuten,, men var borte i nesten ni måneder. Gikk veldig bra sist til tredje, og dette ser ut som en fin oppgave. På de flate bongene står vi på trioen 9-3-4 i V4-4/V5-1. Her er vår luring 4 Sea Moonster. Har aldri vunnet, men har hele tiden møtte mange av de beste i årgangen.

I V5 tror vi også en del på 5 Houston Heat i V5-2 og 2 Roslyn i finalen. Houston bærer mye vekt, men har virkelig funnet formen. Araberen vant lett for en uke siden og har aldri være utenfor trippelen.