Herlig lunsjgalopp på Jägersro

Jägersro byr på galopplunsj onsdag og det er både V4 og V5 på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang etter helgens store OGP-helg. Det er tilbake til gamle starttider for de norske V65-omgangene denne uken. Høydepunktene er Leangens store V75-omgang med GULLJACKPOT førstkommende lørdag og ikke minst søndagens storejackpotomgang på Kalmar det er over 26 mill ekstra i sjuerpotten.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj. Denne onsdagen er det Jägersro i Malmö som er vertskap og det er både V4 og V5 på menyen. Bjerke hviler ut etter sin store travhelg og således er det Jarlsberg travbane som er vertskap for onsdagens V75-bonus her hjemme.

Det ble ikke lettløst i søndagens doble jackpotomgang i V64 på Bro Park søndag og seks rette betalte ut velvoksne 243 820 kr. Våre eksperter måtte nøye seg med fem rette den dagen, men i V4-spillet ble det bra.

Solid V4-gevinst på Bro Park søndag 14. juni

Vårt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 3 904 kroner.

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette.

Når det gjelder onsdagens galopplunsj på Jägersro, så er som vanlig V4 først ut med spillestopp kl 12.20. V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.35.

Etter noen fantastiske løp på Bro Park på søndag med flere norske seire, er det klart for lunchgalopp fra Jägersro i Malmø.



I V4-spillet er det flere åpne oppgjør, men vi finner et to-hesters oppgjør i V4-3 som er et maidenløp. Ingen av hestene har altså vunnet, men både 1 Take it Thunder og 8 Licorice har gjort gode innsatser den siste tiden.

I V4-4/ DD-2 kommer 1 Across the Pond ut fra formstallen til Dina Danekilde. Den står fint til i førstespor og vil få et fint løp på vent med jockey Elione Chaves. Vi bruker 1 Across the Pond som vår DD-banker.

Klare bankerkandidater i V5-spillet

I V5-2 kommer det ut et par veldig gode 3-åringer. Spesielt 1 Gulfstream Tiger gleder vi oss til å se igjen. V5-spillet avsluttes med et araberløp, hvor 7 Toutatix står veldig fint inne vektmessig. Denne blir vår V5-banker på de mindre forslagene.

