Herlig lunsjgalopp på Klampenborg

Klampenborg byr på V4 og V5 i lunsjen lørdag! Det er som vanlig utfordrende på galoppen, men våre eksperter har gjort jobben, og er klare for nye fremganger! Du tar vel rygg?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Birger og Morten byr på følgende til løpene på Klampenborg:

Marc Stott er en fremgangsrik trener, som holder til i Århus på Jylland. I år ligger han godt an til å bli champion på Klampenborg for første gang. Han bruker Oliver Wilson som førstejockey, en duo som duger i toppen i Skandinavia.



Lørdag bruker vi 8 White Heart i V4-2 på de minste bongene, en toåring som det går solide rykter om. I V5-2 er vår duo begge trent av Marc Stott. Vi snakker om 8 Sir Antonelli og 2 Sir Churchill på de flate bongene. Wilson velger førstnevnte, men Sir Churchill er nylig kastrert. Han har nok høyest kapasitet, og vi satser på disse to.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen







Ellers er 3 Giuseppe Piazzi i V5-4 en spennende kandidat. Han har vunnet blant annet Oslo Cup, og sist var han positiv toer. Blir banker på det aller minste forslaget.