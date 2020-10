Herlig Oaks-kveld på Momarken

Fire kvalifiseringsløp til Norsk Oaks er hovedretten i kveldens V65-omgang på Momarken.

En herlig trav- og galoppuke er vel i gang. Ukens sportslige høydepunkt finner sted i lørdagens V75-omgang på Biri. Her er det kaldblodsdag med Biri Oppdretningsløp, DNT's 5-åringsløp, Vintillatravet og finaler i Veikle Balder Cup.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble ikke lettløst under mandagens jackpotomgang i V64-spillet på Mantorp. Seks rette betalte voksne 546 495 kr i utbetaling. Rolf Lerum fikk dog veldig bra klaff på sine systemspill på Eksperten.

Nesten supertreff på Lerums V64-systemer 5. oktober

Rolf Lerum serverte meget sterke V64-tips til Mantorp mandag kveld, og V64-systemene (fire andeler a kr 1 000 / ti andeler a kr 400) var ikke langt unna de helt store kronene. Supersmellen Shutupandscratchme (6%) var en singel utgang for Lerum, og meget solid info ble gitt. Utgang hadde han også på Smokey Herman (10%). Dessverre røk systemene i V64-5 hvor vi dekket tre hester, og dermed ble det kun en ganske solid TRØST. Det ble en flere femmere og en drøss med firere og utbetalingene på systemene ble 24 389 kr per stk.

Vi har en spennende tirsdag foran oss. På Momarken er det V65-omgang med kvalifiseringsløp til Norsk Oaks og riktig fine løp i kveld. I Sverige er det Ørebro som er vertskap for V64-løpene. Tirsdagen innledes med V4-lunsj fra Boden.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Momarken og kveldens V65-omgang. Fire av de seks V65-løpene er kvalifiseringsløp til Norsk Oaks for treårige hester og det skal kjøres to løp for både kaldblods og varmblods. V65-omgangen innledes med et eliteløp for varmblodshester og kveldens største favoritt kommer ut her. Frode Hamres Patent Leather. Den blir også min banker.

Gaveløp for storfavoritten

Han har kanskje ikke den samme superformen som tidligere i år, 5 Patent Leather, men han har et gaveløp foran seg i V65-1. Gjorde et helt greit løp som fjerde i "mini-comebacket" på Leangen for to uker siden (Floris Baldwin innfridde som storfavoritt der), men møtet helt annen motstand i kveld. Normalt sitter Frode Hamre tidlig i tet, han kommer til å få dirigere og han bør rett og slett vinne et slikt løp. 5 Patent Leather og Frode Hamre blir min banker på Momarken i kveld i V65-1.

Kals tar opp kampem mot Tjomsland

V65-2 er det første kvalifiseringsløpet i Norsk Oaks for kaldblods, og her støtet første- og andrehesten fra Hoppekriteriet på hverandre. 3 V.M.K. Diana var uheldig i finalen og havnet i dårlige rygger i sisterunden, men avsluttet strålende til andre. 5 Føynland Anna kostet for sikkerhets skyld på seg en startgalopp, men kom likevel tilbake og vant løpet. Disse to skiller seg noe ut i V65-2, men jeg tar med meg 4 April Faxa og 2 Skaane Tora på de to største V65-forslagene.

Østre jakter revansje

Et veldig spennende oppgjør venter også i V65-3 som er det andre kvalifiseringsløpet for kaldblodshoppene. 8 Hopp Karoline stod med seks strake seire før Hoppekriteriet, men galopperte seg bort da og ble disket. I kveld er Østre på "revansjejakt" og skal ha et bra bud på seieren. 3 Malifika blir stor favoritt, men også hun skuffet i finalen og endte som fjerde til tross for at Tjomsland kjørte set til tet runden igjen. Jeg betaler også for svenskegjesten 4 Pegasus Mia som flott tilbake til tredje etter galopp i det svenske Hoppekriteriet.

Leder hele veien?

V65-4/V5-1 er et kaldblodsløp i lavt grunnlag, men det er mye bra hest på farten. 2 Føynland Oda leverte en flott debut til andre til tross for en liten galopp etter 100 meter. Kunne ikke røre 12 Drivlomen som vant det løpet, men står 20 meter bedre til i kveld og på strek. Geir Vegard Gundersen kan lede hele veien i kveld. 1 Gårder Prins er forøvrig den andre strekhesten. Den hesten blir lite spilt i kveld, men har bra fart. Får Olav Mikkelborg denne feilfritt rundt, kan vallaken overraske i V65-4/V5-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Westergaard kan lede hele veien

Det første kvalifiseringsløpet for varmblodshoppene i Norsk Oaks er det flott klasse over. Jeg står på fire hester på samtlige V65-forslag. 1 Thai Sansa så ut som en treårsstjerne i mai, men etterpå det har det strulet for Westergaard-hoppa. Var tilbake som en vinner i Odense i sitt siste løp og er kvikk i vei. Tilbake slik hun var i vår, har hun et godt bud på seieren i V65-5/V5-2/DD-1.

Magnus eller Hop?

Flott klasse er det også på det kvalifiseringsløpet blant varmblodshoppene i V65-6/V5-3/DD-2. 6 Global Bred To Win var den store favoritten foran Hoppekriteriet, men ble overflydd fra sitt innerspor og dermed måtte Magnus Teien Gundersen ta seg ut i dødens. Det ble for tøft og hun endte på en skuffende 6. plass. Har trukket spor utenfor Hoppekriterievinneren 4 Jolene B.R. i kveld, men jeg tror likevel mest på Gundersen-hesten. I DD-spillet bruker jeg således 6 Global Bred To Wim som min banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.