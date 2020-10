Herlig omgang med V65-jackpot på Biri

Bankeren er meget formsterk! Sylvasse objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med oss i jakten på jackpotkronene fredagskveld?

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.



Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Det er altså JACKPOT på Biri i kveld, og det ligger deilige 321 772 ekstra i sekserpotten. Omgangen ser SVÆRT SPENNENDE ut på forhånd, og det kan skrelle i flere av løpene. Spesielt i V65-5 / V65-6 er det åpent. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V65-2, og vi spekulerer ikke mot formhesten 7 Gomnes Faks!

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 6 Glazier’s Support – Er i SUPERFORM, og må virkelig passes i innledningsløpet. Ble passivt kjørt i syvende innvendig sist, men avslutningen ute i banen på oppløpet var meget sterk. På klokken stod det 10,9 s 300m, og da fløy den over mål. Vi hadde faktisk 12,6 s 1000m på den også. Kommer her ut i dønn riktige omgivelser, og klaffer det bare litt underveis så dukker denne opp på foto. OBS!

V65-2 : 7 Gomnes Faks – Har vært utrolig bra i sin nye regi, og stadig blitt bedre. Har vunnet enkelt de siste gangene, og dette er en hest som rett og slett er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Her blir det normalt gratis tet, motstanden er svært billig, og Gomnes Faks må nesten være syk for å tape dette. Er en soleklar banker i en ellers svært spennende V65-omgang.

V65-3 : 11 Call Me Fox – Er ganske hardt ute grunnlagsmessig, men har likevel møtt bedre hester enn dette tidligere, og duger godt i et løp som dette. Avsluttet voldsomt etter pause sist, og gikk PIGG i mål med krefter igjen da. Kan fort være enda et hakk forbedret i kveld, og den må virkelig tas på alvor.

V65-4 : 5 Snappy Lizzy – Jogget en lav 17-tid sist, og var klin overlegen i debuten for Trond Anderssen/Malmin. Kan nok en 16-tid på en optimal bane, og da sier det seg selv at den ikke bli enkel å hente tillegg på. Skal stå først på ranken, men vi plukker med oss to hester i mot.

V65-5 : 9 Battimo – Er forbedret i regi Kristine Kvasnes, og den ser stadig bedre ut i banen. Etter en liten pause ble den sittende bom fast som fulltanket over mål sist. Står i et interessant smygspor i kveld, og den kan dermed få den optimale reisen. Blir livsfarlig med klaff her, og vi roper et stort varsko.

V65-6 : 5 Income – Formløse hester dukker opp i en noe skummel finale, og her trenger det ikke være feil å gardere bredt. Vi står dog på kun fire hester, og håper å komme i lukene med det. Vår ide har smellfine betingelser i kveld, og her vil vi se en offensiv Dalen. Skulle han greie å komme seg foran med Income så er nemlig dette hesten å slå. Spurtet fint via siste indre på Klosterskogen sist, og varslet da form. Nå kommer seieren?