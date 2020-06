Herlig onsdagsgalopp i Gøteborg

Det er både V4 og V5 på menyen når Gøteborg galoppbane byr på lunsjgalopp onsdag.

Forrige onsdag var det endelig klart for V75 Bonus igjen på Bjerke etter nesten tre måneders fravær. Onsdag er påny en flott V75 Bonus på Bjerke. I tillegg er det som vanlig galopplunsj fra Sverige, denne onsdagen er det Gøteborg som gjelder og her er det både V4 og V5. Onsdag ettermiddag er det i tillegg en herlig internasjonal V65-omgang på Leangen, her er det spillestopp kl 16.20.

Det ble alt annet enn lettløst i søndagens jackpotomgang i V64-spillet på Jägersro og ingen spillere maktet seks rette. Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst og kun 15 bonger kom helskinnet gjennom. En av dem var vårt systemspill på Eksperten

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette.

Våre galoppeksperter hadde også flotte treffere i slutten av mai. Her er høydepunktene:

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Flotte gevinster i både V5 og V4 på Klampenborg lørdag 30. mai

Det ble flott treff i V5-spillet på Klampenborg denne lørdagen. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 betalte tilbake pene 1 732 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 1 470. V4-utbetalingen landet på pene 4 220 kr.

Fine gevinster også i Gøteborg søndag 31. mai

Også på 1. pinsedag (søndag) ble det fine gevinster for de som fulgte våre galoppeksperters V4-tips til Gøteborg galoppbane. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake 2 422 kr.

I denne artikkelen skal det heretter handle om onsdagens lunsjgalopp på Gøteborg galoppbane. Det er både V4 og en helt egen V5-omgang. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet har spillestopp kl 14.00.

Spennende lunsj i Gøteborg.

I V5 er det både araberløp og hekkeløp som et ekstra krydder. Mange hester kommer opp fra Malmø, og er ikke vant med gress under høvene, og det er en ekstra utfordring.



En trio gjør opp i V4-2

I V4-2 prøver vi oss med en trio. Både 7 Amon Ra og 1 Vallance Road pleier å møte bedre hester enn dette, og 3 Valence har vist storform i sine to siste starter med imponerende seire med to vidt forskjellige løpsopplegg.



I V4-3 ble vi imponert av 7 Cromer sist. Motstanden var ikke allverden, men måten den vant på var det stil over. 7 Cromer blir vår banker i DD-spillet.

V5-banker i hekkeløpet

I V5-5 som er et hekkeløp starter trener Kahlil De Burca 2 Crindle Carr. Denne startet først to ganger på flatløp og var langslått, men treneren mente den ville være veldig mye bedre på hekk. Og nå har 2 Crindle Carr tre strake seire over hekken. Vi tror den fjerde seieren kommer onsdag og 2 Crindle Carr blir vår V5-banker.

