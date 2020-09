Herlig onsdagslunsj fra Jägersro

Våre galoppeksperter holder strålende form og jakter nye lunsjkroner på Jägersro onsdag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en forrykkende onsdag vi har foran oss. Onsdag kveld er det jackpot i V75 Bonus på Bjerke og 728 201 kr ekstra i sjuerpotten og V86 med Dobbel Jackpot på Solvalla/Åby med formidable 23 475 472 SEK ekstra i åtterpotten. Før vi kommer så langt, er det som vanlig galopplunsj med V4 og V5 når det er snakk om onsdager.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp galopp det heretter skal handle om i denne artikkelen. Våre galoppeksperter har vist kanonform de siste ukene.

Det ble som kjent en voldsom suksess for Nettavisens galopptips til Bro Park forrige søndag både i V64 og V4. Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Herlig systemklaff på Gøteborg onsdag 2. september

Forrige onsdag var det V4-lunsj på Gøteborg og ble det ny suksess for våre galoppeksperter da. På Eksperten ble det klaff for fem systemer (fire andeler a kr 750), som hver seg betalte tilbake meget pene 10 078 kr.

Når det gjelder onsdagens galopplunsj på Jägersro, så er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.08.

Onsdagens lunsjgalopp fra Malmø er av den vriene sorten.

Relativt små felter, men mange vinnerkandidater i flere av løpene.



I V4-spillet har vi god tro på 8 Xcalibur i V4-4/DD-2. Denne treårsvallaken fra Vanja Sandrup har gått flere sterke løp på Jägersro i år. Siste start i Malmø var Derby Consolation i midten av juli. Det endte med en flott andreplass. De to siste løpene til Xcalibur har vært på gress med litt ymse resultat. Tilbake på Jägersros dirt track, tror vi vinnersjansene er gode. Vi bankerspiller 8 Xcalibur i DD-spillet og på det minste V4-forslaget.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ellers i V4- spillet syns vi innledningen er fryktelig vrien. I V4-2 kan Across the Pond være en mulig vinner, men det er lite som skiller der.



Mer oversiktlig i V5-spillet

I V5-5 er det et araberløp hvor mange av de samme hestene møttes på Bro Park 5. august. 1 CR Yaqzhaan og 9 Roslyn gjorde opp om seieren da, og vi tror det blir et oppgjør mellom disse to igjen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V5-3 tror vi også blir et tohesters oppgjør. 3 Chatarina og 1 Miss Tirol hever seg litt over resten. 1 Miss Tirol viste voldsom fart i debuten, men ble slått av 3 Chatarina oppunder mål.