Herlig onsdagslunsj på Bro Park

Det er veldig fine spilleløp under onsdagens V4/V5-lunsj på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Etter en hektisk påske blant annet med V75 Påskebonanza, er det klart for en nye galoppløp onsdag. Det er Bro Park som er vertskap denne onsdagen og det er både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld er det så duket for V65 Xpress fra Jägersro/Solvalla.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om onsdagens lunsjløp på Jägersro galoppbane. V4 er først ut med spillestopp kl 12.30, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp først kl 14.00.



Sene nøtter på Bro

Påsken er over, men det blir fortsatt servert nøtter å bryne seg på. V4-spillet er særlig utfordrende. I den ene enden er det dristig å foreslå en banker, verre er det at det er vågalt å stryke hester. Vi spiller bankerfritt og låser blant annet V4-1 på fire hester på samtlige V4-forslag. 9 Rival Son (Per-Anders Gråberg rir) er vår knepne favoritt, men 6 Zalalaat, 10 Jungle Warfare og 8 Little Warrior er klare utfordrere.

I V4-4/DD-2 står vi på fem hester på de fleste V4-forslagene, men vi har god feeling for 3 Happy Honey Bee og Christophe Lamy og denne blir også vår DD-banker i en herlig DD-omgang.



Gråberg rir V5-bankeren

I V5 er det fine rapporter på 8 Fidji i V5-4 som ris av Per-Anders Gråberg. Trener Roy Arne Kvisla er veldig fornøyd med fremgangen gjennom vinteren, og vi velger å ta rygg på treneren som er født og oppvokst i Vestfold (som nå heter Telemark og Vestfold). Vi tror også på 8 Fidji og denne blir vår V5-banker på Bro Park onsdag.



Født i Norge er også 4 Rosmos Secret i V5-3. Han har et fint løp her, trolig i rygg på 6 Stolen Tango. Men her er det mange gode hester i mot, og velger å helgardere V5-3 på de fleste V5-forslagene.