Herlig onsdagslunsj på Bro Park

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en meget hektisk onsdag vi har foran oss. Det hele innledes med V4 og V5-lunsj fra Bro Park, før Leangen har sin første travkjøring etter kjørestoppen og byr på internasjonal V65 og V4. Onsdag kveld er det så duket for V65 Xpress med tre løp fra Bergsåker og tre løp fra Solvalla. I tillegg er det V5-spill til både Bergsåker og Solvalla.

Ukens klart største høydepunkt er uansett lørdagens internasjonale V75-omgang på Åby. Her er det jackpot og hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten og det ventes voldsom omsetning. Merk også at det er sesongåpning på Øvrevoll torsdag kveld med både V5 og V4 på menyen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bro Park og galopplunsjen der. Det er både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.30, mens V5-spillet som innledes i V4-1 har spillestopp kl 14.00.

Nye muligheter for gode penger på Bro Park onsdag 22. april.

Det er fortsatt ganske små felter på Bro Park, men vanskelighetene uteblir ikke av den grunn og vi spiller bankerfritt i både V4 og V5. .

I V4-3/DD-1 har Vanja Sandrup en god mulighet med 6 Snake Lake. Hesten har vært en god unghest med fjerdeplass i Svensk Derby i 2018 blant annet. Nesten 3 mill på konto sier sitt. Vanja Sandrup har flott stallform, med seier på Jägersro på søndag og seier forrige onsdag på Bro Park. Vi bruker 6 Snake Lake i Dagens Dobbel og på det minste V4-forslaget.



Bankerfritt også i V5

Også i V5 spiller vi bankerfritt. Vi har et solid trehesters lås i V5-3. Vi har spesielt tro på 5 Saltillo, men tar også med 4 Jungle Dream og 8 Artful Rogue på samtlige V5-forslag.

