Herlig onsdagslunsj på Bro Park

Nettavisens galoppeksperter er i knallform og jakter nye gevinster under onsdagens V4 og V5-lunsj på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en vidunderlig trav- og galoppuke vi er inne i. Det er lørdagen som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Rikstoto byr på Super Saturday med internasjonal V75 på Ørebro med svimlende 42 millioner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld gjenåpner norsk V75 med GULLJACKPOT på Biri.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik onsdag. Den innledes med V4 og V5-lunsj på Bro Park. Onsdag ettermiddag er det så klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg. Onsdag kveld er det V64 Xpress fra Sverige med tre løp fra Åby og tre løp fra Solvalla.

I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om galopplunsjen på Bro Park. Nettavisens galoppeksperter hadde kjempeklaff i V4-lunsjen på Bro Park forrige onsdag.

Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten

Flotte tips også søndag 26. april på Jägersro

Også i søndagens V64/V4-omgang på Jägersro galoppbane, bød våre eksperter på solide tips. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 1 440 satt som det skulle og betalte tilbake 7 097 kr. Totalt ble det klaff for ti andelslag på Eksperten.

I V4-spillet ble det full klaff for samtlige andelslag på Eksperten. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 1 790 kr.

Når det gjelder onsdagens lunsj på Bro Park, så er det som vanlig V4 først. Her er det spillestopp kl 12.30. V5-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 13.30.

Det er ikke så store felter, men som vanlig er onsdagsløpene på Bro Park rett så åpne. I V4-3/V5-1 føler vi at vi har en sterk duo i 4 Clinton jr og 8 The Gurka. Det betyr at det er Elione Chaves og Per-Anders Gråberg som får vår tillit, og 4 Clintont jr og 8 The Gurka brukes som dobbeltbanker på de tre minste spilleforslagene i både V4 og V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Chaves og Gråberg var suverene på Bro i fjor, med en seier til gode på førstnevnte. Gråberg var klar på at The Gurka ikke må komme for tidlig til front, da mister han fokus. Godt at han det klart for seg første gang han rir "Agurken" og i DD-spillet setter vi vår lit til 8 The Gurka i DD-1.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V5-5 skal det ellers holde med trioen 3 See Moonster, 4 The Flamingoway og 6 Absolute Spirit. Førstnevnte blir trolig favoritt, men vi tror det blir jevnt. Vi gir et knepent tips til The Flamingoway ut fra trenerens uttalelser.