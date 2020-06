Herlig onsdagslunsj på Bro Park

Våre galoppeksperter holder storform og jakter nye gevinster under onsdagens V4/V5-lunsj på Bro Park.

Etter en vel overstått pinse og Elitloppshelg, er vi godt i gang med en ny strålende trav- og galoppuke. Den byr blant annet på en ny Super Saturday med V75 både fra Sverige og Norge. I Østersund er det tidenes største jackpot lørdag med 62 millioner ekstra i sjuerpotten, mens det er Forus som er vertskap for V75 lørdag kveld.

Onsdag er det endelig klart for V75 Bonus igjen på Bjerke etter nesten tre måneders fravær. I tillegg er det som vanlig galopplunsj fra Sverige, denne onsdagen er det Bro Park som gjelder og her er det både V4 og V5. Onsdag ettermiddag er det i tillegg en herlig internasjonal V65-omgang på Leangen.

Nettavisens galoppeksperter hadde herlig V4-klaff på Øvrevoll torsdag og fulgte opp med solide tips til både V4 og V5 på Klampenborg lørdag og på Gøteborg søndag.

Herlige V4-gevinster på Øvrevoll torsdag 28. mai

Våre galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V4-omgang på Øvrevoll. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 8 227 kr. Totalt ble det klaff for åtte andelslag på Eksperten.

Flotte gevinster i både V5 og V4 på Klampenborg lørdag 30. mai

Det ble flott treff i V5-spillet på Klampenborg denne lørdagen. V5-forslaget med innl.pris på kr 432 betalte tilbake pene 1 732 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 1 470. V4-utbetalingen landet på pene 4 220 kr.

Fine gevinster også i Gøteborg søndag 31. mai

Også på 1. pinsedag (søndag) ble det fine gevinster for de som fulgte våre galoppeksperters V4-tips til Gøteborg galoppbane. Det mellomstore V4-forslaget (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake 2 422 kr.

Miss Maybach tredje strake?

Nå som vi er kommet inn i sommermåneden juni blir feltene større og vanskelighetene øker.

I V4-3/DD-1 kommer 8 Miss Maybach fra to enkle seire. Begge seirene er tatt fra tet, og vi ser ikke helt hvem som skal frata henne teten her heller. Tidligere sesonger har hun også vært god i sine første starter, men falt ut av det utover sesongen.

I år virker hun sterkere og vi tror hun legger på til tre strake seire. 8 Miss Maybech blir vår DD- banker og bankerspilles også på det minste V4-forslaget.



De to første V4 løpene er vriene, mens i V4-4/V5-1 har vi tro på 5 Realize Rock. Denne vallaken ble nummer fem i Svensk Derby i fjor, og med to løp i kroppen kan fort årets første seier komme nå.

I V5-spillet har vi klokketro på 3 In Vero We Trust i V5-2. Han gjorde sin første start i livet mot veldig gode hester og ble kun slått med to lengder. Med den erfaringen tror vi at 3 In Vero We Trust er klar for et besøk i vinnerpaddocken og blir vår V5-banker på Bro Park onsdag.



