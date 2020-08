Herlig onsdagslunsj på Bro Park

Både V4-spillet og V5-spillet på Bro Park onsdag har et gedigent potensial.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

Tips, analyser og

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk trav- og galoppuke er vel i gang. Høydepunktene står nærmest i kø. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Bjerke, onsdag er det ekstra V75 på Solvalla med storløpet Jubileumspokalen og søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll med stor internasjonal V64-omgang. Onsdag kveld er det klart for storløpet Jubileumspokalen på Solvalla som også kan friste med en gedigen internasjonal V75-omgang.

Men i denne artikkelen skal vi konsentrer oss om onsdagens flotte lunsj på Bro Park. Her er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ute med spillestopp kl 12.20, mens en helt egen V5-omgang har spillestopp kl 14.05.

Globemaster bør vinne

Vi satser på 2 Globemaster i V4-2 på Bro Park onsdag. Vant to løp på Bro med "halve oppløpet" på våren. Ganske gode motstandere ble grundig slått. Da tok trener Maria Sandh et friskt valg og startet sin hest i Pramms Memorial. Han var mye slått av Duca di Como, men holdt godt følge med resten. Sterkt av en urutinert treåring. Onsdag er motstanden nokså enkel, med 1 Xcalibur som den verste i mot. Men da de øvrige avdelingene er vriene å vurdere, føler vi at vi trenger en banker og lanserer således 2 Globemaster som vår V4-banker i V4-2.

Ellers er vi veldig spente på 1 Ousden House i V4-1. Var helt enorm ved to seire, før han dro til Jägersro. Der fikk han det ikke til. Tilbake på Bro er tet fra start til mål et mulig scenario.

I V5 er det riktig vrient riktig. Det åpner med to toårsløp, hvor det er topphester i V5-1. V5-2 er et maidenløp hvor kun to hester har to starter, og det bærer litt preg av bingo. Vi tar en sjanse og går tynt i V5-4, hvor vi gir 4 You Bet bankertillit på de to minste V5-forslagene.

