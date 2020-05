Herlig onsdagslunsj på Jägersro

Onsdagens V4-lunsj fra Jägersro er slett ikke lettløst og det kan bli fine kroner for fire rette.

Vi er vel i gang med en fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik onsdag. Den innledes som vanlig med galopp og denne onsdagen er det Jägersro som er vertskap, men det er kun V4-omgang denne gang. Onsdag ettermiddag er det så igjen klart for internasjonal V65 fra Bjerke med spillestopp kl 16.20, og internasjonal V4 med spillestopp kl 17.10. Onsdag kveld blir det så V65 Xpress fra Sverige med tre løp fra Ørebro og tre løp fra Solvalla.

Det ble svært så favorittpreget på Jägersro søndag under den store Pramms-dagen og svært magre 318 kr i utbetaling i V64 og beskjedne 197 kr i V4-spillet. Like lettløst blir det definitivt ikke onsdag. V4 har som vanlig spillestopp kl 12.20.

Harry- tur på onsdag?

Etter søndagens storløp på Jägersro med norsk seier i Pramms Memorial ved Duca di Como, er det tilbake til hverdagen igjen nå på onsdag. Mange urutinerte hester i de to første V4 avdelingen og to åpne handicapløp i de to siste avdelingene gjør det til en spennende V4 rebus til lunsj onsdag.

I V4-2 kommer 2 Harry til start. Dette er en litt vrien type, som vinner hvis han legger godviljen til. Vi stoler ikke helt på ham og tar med 8 Absolut Spirit på samtlige V4-forslag og tror disse gjør opp om seieren.

I V4-1 har 8 Deep Direction en meget fin oppgave foran seg sammen med toppjockeyen Elione Chaves. I livets første start møtte den bedre hester enn dette, og gikk hyggelig til 6. plass slått med syv lengder av gode Tell Me Thunder. Vi bankerspiller 8 Deep Direction på de to minste V4-forslagene, mens vi tar med 9 L`Opera fra Dina Danekilde sin stall på de to største V4-forslagene.

I V4- 4/ DD-2 kommer 8 Ove til start. Den kom ut med blinkers forrige gang, og det så ut til å fungere veldig bra. Løpet er egentlig vidåpent, det samme gjelder for V4-3/DD-1. Det betyr at det kan bli flotte oddser i DD-spillet på Jägersro onsdag. 8 Ove blir uansett vår DD-banker.



