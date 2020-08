Herlig onsdagslunsj på Jägersro

Onsdagens lunsjgalopp på Jägersro byr på herlige utfordringer både i V4 og V5.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en helt eventyrlig travuke vi igang med. Onsdag innledes V86 Super Days. Med løp på hhv Solvalla og Åby. Torsdag er det V86 på Bollnäs/Ørebro, og fredag er det Bergsåker og Bjerke. De tre siste omgangene av V86 Super Days går mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Bjerke er i sving både onsdag, torsdag og fredag denne uken med kvalifiseringer til Klasseløpshelgen. Det er V75 på Bergen travpark kommende lørdag og søndag er det internasjonal V75 på Charlottenlund.

V86 Super Days innledes altså onsdag med fire løp på Åby og fire løp på Solvalla. I tillegg er det første dag ut med kvalifiseringer til Klasseløpshelgen på Bjerke og hele 13 løp skal avvikles på Bjerke. Her er det både V65, V5 og V4. Men aller først på onsdagen, er det en meget fin lunsgalopp på Jägersro.

Og det er nettopp galoppløpene det heretter skal handle om i denne artikkelen. Som vanlig er det både V4 og V5 på plakaten. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.08.

Spennende lunsj på Jägersro

Etter den flotte Derbydagen på Øvrevoll søndag, er det en stille uke for galoppen i Skandinavia. Kun lunsj på Jägersro onsdag og en fin spilledag på Bro søndag står på programmet. Vi tar onsdagen først, hvor det er en interessant omgang. Flere favoritter kan være mulige å felle, og det er god sjanse for en solid utbetaling.

I V4-1 har 5 Zamson Zaid levert flere sterke løp på sprint. Sist vant han lett med fire lengder, og han fortjener å være favoritt. Vi er veldig spente på 1 Prevent, som har startet karrieren lovende. Også 7 Freemanip har et fint løp, har møtt verre konkurrenter enn dette før. De tre hestene står alene på våre to minste V4-forslag.

I V4-2 blir nok 9 Lucy in the Sky favoritt. Det kjennes riktig, men feltet er stort, og det kan fort bli en litt vanskelig reise. Bak favoritten kan det være åpent, kun to hester er uten sjanse.

V4-3/V5-1 er et veldig fint løp for hester som er i grenseland til eliten. 1 Couples blir nok favoritt, men han vinner ikke så ofte, og vi synes løpet er åpent.

Toppstammet DD-banker

Vi er veldig spente på V4-4/V5-2/DD-2. Her debuterer 5 Fancy Legend, datter av Funny Legend. Sistnevnte er tidenes mestvinnende norskfødte galoppør, og forventningene er store. Det kan meget vel bli seier direkte, men nokså ofte trenger de et løp før de helt skjønner hva det går ut på. Uansett bruker vi 5 Fancy Legend som vår DD-banker.



I V5-3 er det i utgangspunktet et åpent løp. Men trener Lennart Reuterskiold vinner løp i samme takt som Niels Petersen på Øvrevoll, og vi satser på hans duo 3 Hot Bagatelle og 5 Camaluna som dobbeltbanker i V5-spillet.

V5-4 er et vidåpent amatørløp, mens finalen er et toårsløp for svært urutinerte hester. Reuterskiold har fire debutanter til start, og nesten alltid sitter Jacob Johansen og Oliver Wilson på de beste hestene. De har også gode kval-løp bak seg.