Herlig onsdagslunsj på Øvrevoll

Øvrevoll byr på internasjonal V4 og V5 onsdag og det er som vanlig herlige spilleløp på landets eneste galoppbane.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdag er det som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Det er Øvrevoll som er vertskap for galoppløpene onsdag, mens Bjerke byr på en høyinteressant V75-omgang onsdag kveld der det ligger store penger i luften.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi derimot konsentrere oss om Øvrevoll, der det altså er internasjonal lunsj onsdag med både V4 og V5. V4 er først ute med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3, har spillestopp kl 13.10.

Det er ikke så store felter i lunsjen på Øvrevoll onsdag. Men det er likevel ganske vrient å få alt på plass. En sikker banker finner vi ikke i V4-spillet, men 1 Native Star i ser ut som et godt bud i V5-5.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V4 har vi lagt spillet på de hestene som går best på gress. Det er en god del firbente som foretrekker gress fremfor sand eller motsatt, og det håper vi fortsetter også onsdag. På det minste V4-forslaget lar vi 7 Prince Field stå ugardert i V4-2. Han er nå nede på et formtall hvor han tok fire strake i fjor høst. En seier later til å være like om hjørnet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V5-spillet blir altså 1 Native Star vårt bankerforslag på de tre minste V5-forslagene, men 2 Sea Monster har gjort det såvidt bra, at vi tar med denne på det største V5-forslaget.