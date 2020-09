Herlig onsdagslunsj på Øvrevoll

Øvrevoll byr på internasjonal lunsj onsdag og er det både V4 og V5 på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er vel i gang med en ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med blant annet kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Onsdag er det som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Det er Øvrevoll som er vertskap for galoppløpene onsdag, mens Bjerke byr på en høyinteressant V75-omgang onsdag kveld der det ligger store penger i luften.

På Øvrevoll er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ute med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.

Vi satser på Zafrangar

I en litt småvrien V4-runde i lunsjen på Øvrevoll onsdag, gir vi tillit til 6 Zafrangar i V4-2. Hesten trenes av Steinar Holm, velkjent fra travet, med datteren Nora Hagelund Holm på ryggen av vår banker. Zafrangar gikk forrige gang med fleksible blinkers, og da ble det en enkel seier. Motstanden denne gang er i hvert fall ikke hardere, og med et liknende løp blir det seier.

De øvrige V4-løpene er åpne. 2 Our Boy John blir nok ganske stor favoritt i V4-3/V5-1. Det er ikke feil at han er favoritt, for formen er bra. Men han står litt hardere til på vekten, og han er egentlig mer en trippelhest enn en vinner.

Ellers i V5 er det tynne felt mot slutten. I V5-3 tror vi 1 Cockney Cracker kan forsvare favorittstempelet. Han er vant til å løpe med høy vekt, så det affiserer ikke så mye. 1 Cockney Cracker bankerspilles på tre av fire V5-forslag.



1 Irish Prosecutor i V5-4 er den klart beste hesten, men han yter ikke alltid sitt beste. Sist på Bro kastet han seg brått til siden og sjenerte en konkurrent. 2 Debbie Dawn bør være hardest i mot, mest fordi de øvrige ikke har vist den store formen.

Vi lurte også litt på å bruke 2 Eternal Flame i V5-5. Løpet hun gjorde på Derby-lørdagen var strålende. Nå er motstanden verre, men skal bør være et klart førstevalg.