Herlig sesongavslutning på Klampenborg

Lørdag er det siste løpsdag for i år på danske Klampenborg. Det er både V4 og V5 på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

Birger Christensen og Morten Olsen.

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Sørlandets travpark som er lørdagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt. Men lørdagen her mer å by på enn som så. På Klampenborg er det duket for en flott galopplunsj med både V4 og V5. Og lørdag kveld er det V65-omgang fra Harstad travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galopp og Klampenborg. Det er siste løpsdag på Klampenborg for 2020, og det er både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45. V5-spillet som innledes V4-4 har spillestopp kl 14.00.

Våre galoppeksperter holder solid høstform og hanket inn nye flotte V4-gevinster på Jägersro onsdag.

Solide V4-gevinster på Jägersro onsdag 4. november

Det ble levert solide tips til onsdagens V4-lunsj. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og det ble flotte 6 855 kr i utbetaling for fire rette. På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Herlig systemklaff på Øvrevoll torsdag 29. oktober

Vi kom ikke i land på de flate kupongforslagene på Øvrevoll forrige torsdag, men for V65-systemene ble det fullklaff.

To systemspill med fire andeler a kr 1000, og folkesystemet med 20 andeler a kr 200 satt begge klokkerent og betalte tilbake pene 9 860 kr.

Sste sjanse på Klampenborg

Lørdag er det slutt for sesongen på Klampenborg, og da er det pause frem til midten av april. V4 virker overkommelig, mens V5 ser klart mer krevende ut.

I V4-2 føler vi oss trygge med 2 Good Fortune og 3 Suspicious Boy på bongen. Førstnevnte var meget god sist med klar seier over en meget bra hest, mens det var evigheter ned til tredje. Oliver Wilson rir, og han har en seer til gode på Jacob Johansen og langt flere andreplasser. De to gode danske jockeyene kommer til å gi alt for å ta hjem tittelen. 2 Good Fortune bankerspilles på de to minste V4-forslagene.

V5 er som nevnt en åpen affære. På de flate bongene prøver vi å gå tynt i V5-1 med 9 Gold Devisor og 2 Lord of Elsinore, som begge har flott form. De to står alene på tre av fire V5-forslag.

På den minste bongen setter vi i tillegg 1 Lost Empire alene i V5-3. Han var sterk i seiersløpet, og han kan gi Jacob Johansen en viktig seier.