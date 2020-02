Herlig søndagslunsj fra Charlottenlund

Danmarks storstue Charlottenlund er vertskap for søndagens V4-lunsj.

Det er som vanlig en hektisk søndag vi har foran oss i travsporten. Søndagen innledes i Danmark og på Charlottenlund travbane som byr på V4-lunsj. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang på Solvalla. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Bergen travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V4-løpene på Charlottenlund. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg har følgende å by på:

Godt med heste i væddeløbene søndag på Lunden

Så bliver det snart tid til en spændende søndag eftermiddag, hvor V4 og Lunch-Dobbel er placeret på Charlottenlund Travbane.

Her er der ganske godt fyldt op i løbene med et gennemsnit på omkring 10 heste i hvert løb. Flere af løbene indeholder god klasse, så sportsligt og spillemæssigt skal søndagen nok blive god.

Bankeren:

Selvom der er flere gode konkurrenter imod, så har 4 Cody S i V4-3 bare så meget klasse og kapacitet, at jeg ser den som et bud som ”Banker” i V4. Har leveret to flotte løb og tidligere vundet V75-løb i Sverige. Burde vinde det her!

Luringen:

1 Armani Hyrdehøj i V4-4 er hurtig fra start og det virker oplagt den sikkert får ryg på den normale spidshest 3 Usain Cup. Får Armani Hyrdehøj et rygløb er den en rigtig god afslutter og vil runde mange, hvis der kommer plads til angreb.

V4-1:

Trods en pause er 3 Diesel normalt en god vinderchance og min favorit i løbet. Den har altid været fulgt af store forventninger og spillerne har haft godt fat i hesten. Den har leveret mange gode præstationer og været lidt uheldig, men nu kommer sejren. 1 Eleanor Bounce er dejlig stabil og hurtig, så den virker oplagt til at svare føringen og måske siden blive kørt der. Har vist fin form og står godt til. 4 Emma D vandt sidst efter en fin afslutning, men blev kørt på sikkerhed for at den ikke skal galoppere. Er usikker og der er galoprisiko. Den sjove luring er 5 Dollar Dream der virker i fremgang og er bedre end resultaterne. 7 Miscellaneous traver ikke altid som bedst, men har kapacitet og viste trods alt fremgang senest.

V4-2:

Efter gode præstationer i alle årets starter går det ikke at komme udenom 3 Belissa Gry. Den vandt trods et hårdt løb senest på Jägersro, og er hurtig fra start, så den prøver givet at nå til føring. 6 Aronia trives på kort distance og kan også finde fra start, så den kommer sikkert også offensivt fremad. Det er gået gode de sidste starter for 4 Magic Heart der har et godt spor og absolut også skal ses med mulighed. De øvrige bagved er svære at skille ad.

V4-3/DD-1:

Rigtigt spændende løb her. 4 Cody S er bare en herlig hest, der efter en længevarende skadespause og operation er tilbage igen. Har leveret i begge sine starter og undgår ikke at blive hårdt betroet igen. Burde gå frem med løbene i kroppen. 4 Cody S blir også min DD-banker.



6 Chap A P har udviklet sig enormt og stablet sejre på stribe siden den kom til de nuværende ejere. Er hurtig fra start og køres ganske givet fremad offensivt. Trives i føring. 2 Bosse Game har gået stærkt de sidste par starter og virkeligt fået hårde løb. Vinder snart løb og har godt spor, men er ofte den som selv må lave arbejdet undervejs. Bedre end resultaterne er 1 Greek F Boko, men det er lidt underligt den pludseligt er begyndt med mange galopper.