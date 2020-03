Herlig søndagslunsj på Charlottenlund

Danmarks storstue Charlottenlund byr på en herlig V4-lunsj søndag ettermiddag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er som vanlig en hektisk søndag vi har foran oss i travsporten. Søndagen innledes i Danmark og på Charlottenlund travbane som byr på V4-lunsj. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang på Umåker. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Forus travbane. Her er det også jackpot med hele 580 389 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V4-løpene på Charlottenlund. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg har følgende å by på:

Tid til V4 og Lunch-Dubbel fra Charlottenlund Travbane

Så er der igen danske væddeløb søndag eftermiddag, og igen med fokus på V4 og KLunch-Dubbel samt alle andre spilleformer.

Det er svært at udpege en V4-Banker denne gang, så jeg prøver uden og håber så at kunne fange vinderne med et par garderinger jeg går lidt tyndt i, og et par hvor der er plads til bredere gardering.

Bankeren:

Som skrevet her over ingen ”Banker” denne gang, men uden galop kan en hest som 6 Destiny S i V4-1 absolut være et emne. Hun er dog endnu ikke helt til at stole på og kan galoppere på vej op mod startvognen. Uden galop bør hun være bedst.

Luringen:

4 Bonduran D’Inverne i V4-4 virker frisk og kan tage lidt ved, men har form og kapacitet til at kunne være med i kampen om sejren. Sidst den var i sulkyløb drog den afsted i føring og holdt godt ved. Kan sagtens vinde et løb som dette, hvis den bruger kræfterne rigtigt.

V4-1:

Hvis 6 Destiny S kommer op til startvognen uden at lave problemer er den klart førstevalget i løbet. Der er enorm kapacitet i denne hest, der klarer alle positioner, men sogså skal skynde sig for at være med her på den korte distance. 1 Aronia er utrolig hurtig fra start og vandt uden problemer fra føring senest. Prøver ganske givet at forsvare føringen og er en god sprinter. 5 Magna Carta mangler endnu for alvor at overbevise, men virker på ret vej og har godt startspor, så måske. Derefter 4 Akrobat der dog er bedst til at løbe med og ikke vinder så mange løb.

V4-2:

Efter en længere skadespause er der gensyn med 4 Victory Island, der leverede mange flotte præstationer for Steen Juul i 2019. Bliver meget spændende at følge og trods den lange pause undgår den ikke at få mange tilhængere. Lidt af det samme gælder for 5 Come On Hugo, der er en rigtig fin hest som har stor kapacitet. Flemming Jensen tror hesten bliver rigtig god på længere distancer og den så fin ud i et Rutineløb som man ikke kan se i startlisten.

V4-3/DD-1:

I dette løb bliver 6 Estrella Sisa favorit, men den er ikke bare en hest der går ud og vinder. Vandt trods galop senest, men er vanskelig og det kan være sidste start den gør for Steen Juul, hvis ikke den begynder at opføre sig bedre. Har uden tvivl stort talent og er altid en vinderchance. 6 Estralla Sisa blir min DD-banker.



3 Dixidore nærmer sig sejren igen. Leverede en god afslutning i forrige start og så fin ud inden den galopperede senest. Godt spor og med på alle kuponer. 2 Cinxia gør sit bedste hver gang og er bedst med et rygløb. Kan så afslutte godt og har fine forudsætninger her. Hvis 1 Miscellaneous fortsætter fremgangen er den en luring, for den travede bedre end længe senest og virker på ret vej.