Herlig tirsdagslunsj med godbiter på menyen

1%? Vi så toppform sist, og varsler skarpt! Bergsåker byr på en særdeles spennende V4-omgang i lunsjen, og her jakter vi flotte kroner! Du blir vel med oss i jakten?

Vi er kommet godt i gang med en innholdsrik uke hvor det store høydepunktet skjer lørdag i Drammen hvor det altså er GULLJACKPOT I V75. Husk også på at det SUPERUKE I DD med ekstra penger i DD-potten til den norske banen. Ellers teller vi ned mot nyttårsaften hvor det er MULTIJACKPOT i V75-spillet, og her vil det MINIMUM ligge over 16 millioner ekstra i sjuerpotten på Axevalla.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Det ble STORCASH i V75-omgangen på Bergsåker lørdag, og det kan igjen gå mot store kroner i dagens lunsjomgang fra samme bane. Flere av løpene er nemlig svært krevende, og dette ser meget spennende ut. Vi spiller bankerfritt, og kan by på følgende godbiter:

V4-1 : 13 Björnivar – Interessant innledningsløp hvor det kan være smart å plukke med seg litt hester. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og er på vei mot vinnerformen. Den spurtet bra både nest sist, og nå sist. Distansen er null problem, og klaffer det bare litt på veien så skal denne duge godt. Må med på alle seriøse bonger.

V4-2 : 8 Faster Than You – Imponerte i debuten for Robert Bergh nest sist, og da lekte den seg fra dødens på en krevende bane. Nå sist ble det imidlertid galopp. Har MYE inne, og feilfritt duger den i et billig løp som dette. Soleklar tipsener, og her er det altså et stort skille på hestene. BANKES PÅ DE LITT MINDRE BONGENE!

V4-3 : 10 Forza K. – Prøves som et langskudd i et småskummelt løp. Har tidligere vært noe variabel, men vi likte den sist hvor den ble sittende bom fast over mål. Er SOLID kuskeplusset i denne lunsjen, og motstanden skremmer dessuten ikke. PASSES! Beste hesten i feltet, ja, det er 8 Elsztain. Har imidlertid vært lenge borte, og trenger muligens løp før storformen er på plass. Er dog så grunnkapabel at den plukkes med på alt direkte.

V4-4 : 9 Baron Hornline – Svært interessant finale, og her finnes det flere mulige godbiter. Vår ide hadde faktisk kun 1,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er for lite. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var svært positiv sist. Spurtet da meget sterkt, og kom til mål med krefter igjen. Er kraftig kuskeplusset med Rikard N. Skoglund nå, smygsporet passer perfekt, og vi setter varsellampene på full styrke. 11 Balotelli Crown – Har hatt ekstreme marginer mot seg, og sist ble den i tillegg regelrett bortkjørt. Har vinnerform, den fortjener en seier, og er HET om det bare klaffer litt i et løp som dette.