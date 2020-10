Herlig torsdagskveld med Disco

Bankeren har en drømmeoppgave foran seg! To toppobjekter som begge kan storskrelle! Du går vel ikke glipp av våre godbiter i kveldens V64-omgang?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Bollnäs står for kveldens V64-omgang, og dette er en ordentlig flott omgang med mange gode kaldblodshester og varmblodshester. Når det gjelder kveldens beste banker så dukker den opp i V64-5, og der står 4 Disco Volante alene. Sitter tidlig i tet, og mot en billig gjeng skal det ikke være snakk om saken. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 10 Bottnas Future – Åpent innledningsløp, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide fullførte bra fra dødens på en god tid nest sist, mens den sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Er rett og slett i en fantastisk bra form, den blir solid kuskeplusset med Emilia Leo, og klaffer det bare litt på veien så har denne form til å skrelle. MÅ PASSES!

V64-2 : 6 Blixen – Er en meget god 4-åring som er langt bedre enn det grunnlaget den har på konto. Gikk helt enormt mellom et par galopper sist, og på klokken stod det faktisk 25,1 s 900m med krefter igjen. Skal gå med sko i kveld, men det tror vi kun er et pluss med tanke på at den har feilet litt de gangene den har gått skoløs. Står ikke tilbake for noen her, og får bare kusken til styringen så burde denne være HET! Skreller?

V64-3 : 12 Versace Face – Er en 3-åring som utvikler seg fint, og som var god fra dødens sist. Avgjorde da enkelt, og den fikk et pluss i kanten av oss. Er trolig ytterligere forbedret i kveld, og selv fra et dårlig spor føler vi at favoritten er motivert. 9 Figaro Brick – Feilet seg bort i comebacket sist, men så fin ut for dagen, og formen er nok ikke så verst. På ren kapasitet tror vi ingen er bedre, og den må helt klart tas på alvor i omgivelser som dette. Minuset er stallformen til Svedberg som ikke har vært som best den siste tiden.

V64-4 : 10 Granetta – Er feltes beste hest, og hadde vi kunnet stole på den, ja, da hadde vi gått ALL IN. Er dessverre upålitelig i banen, og selv om den viser en skyhøy kapasitet så må den for ofte innom galoppene til at vi tør å banke den. Er dog en veldig motivert tipsener.

V64-5 : 4 Disco Volante – Kommer ut etter knappe tre mnd pause, og er det bare litt form på plass etter oppholdet så dreier dette seg om tet og slutt. Er vant å møte de best, og mot B-LAGET så trenger den ikke å være på topp for å vinne. Kan ikke få et bedre løp enn dette, og for oss er dette en soleklar banker. ALL IN!

V64-6 : 11 S.T.C.C. Faksen – Har fått seg to blåsere i kroppen etter pause, og det har normalt gjort godt. Er en kanon i grunnlaget når den først finner formen, og får den bare gå med i rygger så er den sylvass på speed. Prøves som et frekt objekt i finalen!