Herlig V4-lunsj fra Örebro

Knallfin lunsjomgang med flere frekke objekter! Våre oppdaterte V4-tips er klare! Du tar vel rygg, og blir med oss i jakten på en herlig opptur til lunsj?

Örebro byr på en meget fin lunsjomgang torsdag, og vi har som vanlig lagt MYE jobb med løpene. Flere frekke objekter er jobbet frem, og spesielt godbiten i V4-3 må du ikke gå glipp av. 4 Civilon (V4-1) har et tilnærmet gaveløp foran seg, og den står alene på alt! Ta rygg på følgende:



V4-1 : 4 Civilon – Var en av outsiderne til å vinne fjorårets svenske kriteriet, og stod altså til 1,9 i odds i forsøket 17. september. Møtte da betydelig bedre hester enn dette. Ble kun fjerde, og fungerte ikke optimalt etter at man rykket skoene på den da. Dukker nå opp etter en lengre pause, men Nurmos pleier å ha hestene sine klare etter slike opphold, og det gjelder nok hans egen Civilon også. Steger trolig tidlig til tet, og siden er vel dette løpet over? Er en motivert favoritt som også vi tror mye på.

V4-2 : 5 Ava Di Emelin – Er en hoppe under utvikling, og som er litt spennende her. Satt altså bom fast sist, og det gjorde den på en meget bra tid. Vår ide i et løp som vi plukker med oss en del hester i.

V4-3 : 10 Stella Pona – Er lunsjomgangens beste objekt, og en hest man virkelig se opp for. Den gikk HELPIGG i mål etter sene luker nest sist, og også sist gikk den pigg i mål etter sene luker. Ser rett og slett utrolig formsterk ut, og klaffer det bare litt på veien så må denne være HET i et løp som dette. SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 5 Aramis Amok – Er en veldig undervurdert traver, men den er knakende god når den er som best, og har for tiden en veldig bra form. Er dessuten KJAPP fra start, og her er nok man på tetjakt. Motstanden er den riktige, og Aramis Amok dukker opp på foto om den leverer på sitt beste. PASSES!