Herlig V4-lunsj fra Sverige

Det blir ISTRAV i dagens lunsjomgang fra Sverige, og vi er glad i disse kjøringene på isen. Har man ikke gjort jobben skikkelig her, ja, da blir man straffet hardt. Vi har naturligvis jobbet på for at du skal være best mulig rustet til denne omgangen, og har funnet flere spennende objekter som skal med på bongen. Ta rygg på følgende til Skellefteå:



V4-1 : 8 Guli Stella – Er veldig formsterk, og kan skrelle i innledningsløpet. Nå sist varmet den sterkt, men ble kjørt ned på startsiden i selve løpet. Gangen før spurtet den strålende, og den spurtet også veldig bra tredje sist. Er altså i toppform, det er gode rapporter på den, og den MÅ passes. 6 Holter Oda – Er den klart beste hesten i feltet, og den var god i flere årgangsløp i fjor. Her tenker man dog på større oppgjør senere i år, og man tar dette løpet som en del av treningen. Det kan naturligvis gå, men det trenger ikke å gjøre det. Spesielt med tanke på at formen ikke er i nærheten av på topp.

V4-2 : 3 Vincent Caprese – Her er det ganske jevnt, og det skiller ikke veldig mye. Vår ide avgjorde ganske enkelt etter pause sist, og var positiv direkte. Er normalt veldig kjapp fra start, og kan ikke få en mye bedre oppgave enn dette. Virker å gå noe under radaren, men her skal man være på vakt. SPILLES! 12 Grace Au Four – Avgjorde enkelt etter en bra styring av Magnus Djuse sist. Står dumt til nå, men med tempo er den tung tilslutt, og er selvskreven på bongen.

V4-3 : 6 Slotts Pila – Er den helt overlegent beste hesten i dette feltet, og den burde ha vært en ganske klar favoritt. Var fakta kun et 3-valg når vi la ut dette tipset, og den hadde 16,8% av innsatsene på seg. Gikk et aldeles helsvett løp etter en elendig start/galopp sist, og falt virkelig med flagget til topps. Er dårlig fra start, men i dette lille feltet så burde ikke det bety for mye. Runder normalt alt om den bare går feilfritt. SPILLES!

V4-4 : 7 Zooropa – Blåste rundt en billig gjeng sist, og var helt strålende til seier. Blir HARDT betrodd i finalen, og det er snakk om en motivert tipsener. Her er det dog tøffere i mot, og vi går derfor ikke ALL IN. 12 Atlas Eagra – Var minst like imponerende når den svepte feltet nest sist, og gikk altså 15,6/2140ma da. Sist fullførte den OK i V75’en. Motbudet!