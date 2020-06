Herlig V4-lunsj fra Sverige

Svært spennende V4-omgang med flere vidåpne løp! Vi garderer tre av løpene bredt, og jakter skrellene! Er det kanskje duket for en saftig V4-opptur i lunsjen?

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På Leirvågs V75-forslag på Nettavisen bankerspilte han både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så vi måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet vi bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte vi Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Mantorp byr på en åpen, og svært spennende lunsjomgang mandag. Vi går tynt ut i innledningsløpet, men garderer bredt i de tre siste løpene. Her går det fort mot flotte V4-kroner, og vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 3 Flexible Launcher – Har bare fått vinne en gang, og det var altså sist. Var da knallgod til en overlegen seier. Har MYE inne i forhold til et lavt grunnlag, her blir det nok kjørt aktivt mot tet, og favoritten har normalt en fin sjanse om den skulle komme seg foran.

V4-2 : 2 Listas Psycho – Spurtet fint sist, og holder sin flotte form. Har nydelige betingelser foran seg i dette lunsjløpet, og er normalt på foto om alt går riktig for seg. Løpet ellers er ekstremt jevnt, og her kan det være smart å gardere bredt.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 13 Mellby Eye Catcher – Interessant løp med flere gode hester i grunnlaget. Vår ide spurtet positivt sist, mens den ble sittende bom fast som fulltanket mot tøff motstand nest sist. Er veldig riktig ute når det gjelder motstand nå, sporet er OK når det er snakk om en sportrapp, og her må man altså være veldig på vakt. Slår til som en ordentlig godbit?

V4-4 : 4 Noble Dancer – Er brennkvikk ut fra alle spor med volte, og vi blir alt annet enn overrasket om den sitter tidlig i tet her. Hadde et sterkt fjorår, og kammet altså med seg seks seire da. Har motstandsmessig en veldig riktig oppgave foran seg her, og er bare formen sånn noenlunde på plass etter pause, ja, da må sjansene være fine i et løp som dette. Vår tipsener i et ellers ganske jevnt løp.