Herlig V4-lunsj fra Sverige

Vår største bong er uten banker! Løp 2 og 3 er svært utfordrende! V4-suksess til lunsj?

Örebro står for dagens lunsjomgang, og det er en fin omgang vi har foran oss. Spesielt løp 2 og 3 er veldig åpne, og vi blir ikke overrasket om det kan skrelle skikkelig til i nettopp de løpene. Vår store bong er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 3 Oopsy Daisy Baby – Er veldig fersk, men slett ikke så verst på sitt beste, og vi er klart inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Vant fra tet sist, men uten å imponere. Gangen før fullførte den fint på en bra tid, og det gjorde den på en sølebane. Her er det med få unntak veldig billig i mot, og hva er vel mer typisk enn at Goop får gjøre litt som han vil i tet? Vi tror på favoritten!

V4-2 : 1 Golden Guard – Fikk maks sist, men var likevel OK. Er veldig kjapp i vei, er matchet i tøffe omgivelser, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. Har en stor sjanse, og fra eventuelt tet tror vi ikke den taper et løp som dette. Skulle den bli overflydd så er det naturligvis mer sjansebetont. 5 Rob Dyrdek – Ble sittende fast som absolutt fulltanket sist, og nå har denne funnet superformen igjen. Er perfekt ute i grunnlaget, og må ikke undervurderes.

V4-3 : 8 Brave Dame Vivian – Har møtt vel så gode hester som dette tidligere, og det er snakk om en ganske bra hoppe i grunnlaget. Sporet her trekker naturligvis ned, men dette er et jevnt løp, og den duger normalt svært godt om det bare klaffer litt underveis. Det ble feil for den sist, men ellers har den radet opp med fine innsatser. Jepson opp er interessant, og vi setter denne helfrekt først i et ellers vidåpent oppgjør.

V4-4 : 6 Västerbo Pokerface – Går ned flere klasser når det gjelder motstand, og bør ta seg av en finale som dette. Var meget god i comebacket nest sist, og gikk også fullt godkjent etter sjenering sist. Kommer her ut etter en ny pause, men er bare formen sånn noenlunde så dreier dette seg om tidlig tet og slutt. Motivert favoritt.