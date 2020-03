Herlig V4-lunsj i Danmark

En herlig travuke står foran oss. Den innledes med V4-lunsj fra Skive travbane.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En ny strålende travuke står foran oss og ukens store høydepunkt er kommende lørdags internasjonal V75-omgang på Färjestad. Her er det jackpot og hele 17 971 087 SEK ekstra i sjuerpotten.

Men lenge før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med V4-lunsj på Skive travbane i Danmark. Mandag kveld er det så det internasjonal V65-omgang på Leangen med JACKPOT og 389 690 kr ekstra i sekserpotten. I Sverige er det en flott V64-omgang på Halmstad.

KJEMPESUKSESS I V75 PÅ MANTORP SØNDAG 1. MARS

Nettavisens svenske samarbeidspartner, Snoken, fikk gedigent klaff med sine V75-tips til Mantorp i går. Hele ni andelslag på Eksperten suste inn, med mektige gevinster. De fordelte seg slik:

2 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 84 909

3 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 84 909

2 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 86 522

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 90 204

1 andelslag med fire andeler a kr 200- utbetaling kr 90 204

Totalt ble det omsatt for kr 10 600 på Snoken sine andelslag til Mantorp denne søndagen. INNSPILT FORMIDABLE 777 887 KR.

Nå retter vi blikket mot mandagens V4-lunsj i Skive. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg har følgende å by på:

Så er der igen væddeløb på Skive Trav

Endnu en gang er det Skive Trav der afvikler denne mandags løb hvor der er V4 og Lunch-Dobbel. Skive Trav er som f.eks. Lunden samme længde, dvs. 950 meter og med Open Stretch i opløbet.

Bankeren:

Det oplagte bud er jo 4 Bravur Torkdahl i V4-3, men den bliver storfavorit og derfor tager jeg chancen og garderer den, mens jeg så i stedet forsøger med at anbefale 6 Easycomeeasygo S i V4-2 som en mulig ”Banker”. Hoppen ser rigtig fin ud og har masser af kapacitet, så normalt burde den vinde løbet.

Luringen:

6 Freddie Silvåkra i V4-3 er nu i Danmark og så meget fin ud i sit Prøveløb. Der er klasse i denne hest som altid har været hårdt betroet og senest den startede vandt på Solvalla for Torbjörn Jansson. Måske kan Freddie drille storfavoritten Bravur Torkdahl?

V4-1:

Flere har chance her og det kan sagtens være positionerne der kommer til at have stor betydning for hvem der vinder. 6 Ebay Holmsminde er en fin og stabil hest, der også kan åbne fra start og som forventes klar til en god præstation i dette løb. 1 E Norway Is My Way er stærk og altid en chance. Man skal ikke lægge så meget i galoppen senest, hesten var i føring i lav fart og blev så passeret for kort efter at galoppere. Uden galop og hvis ikke sporet driller skal den have topchance.

7 Astronaut er svær at vurdere for den har ikke startet siden august og har svinget noget i sine præstationer. Kommer dog næppe uden at Jeppe Juel tror den kan være med. 2 Livi Option er i fremgang og ser mere stabil ud. Perfekt spor.

V4-2:

Uden galop må det være tid til at 6 Easycomeeasygo S vinder karrierens første sejr. Den galopperede tidligt senest, men kom godt tilbage. Ser rigtig fin ud og har kapacitet, så den er absolut et bud som V4-Banker. 4 Eagle Langborg var dog rigtig fin ved sejren senest og er en hest med kapacitet. Galopperede fra start og igen senere i løbet i forrige start, men har topchance uden galop. 7 Gracious Shadow er tilbage efter pause, men viste ved sejren god kapacitet. Virker dog som en hest der lige skal ses lidt an. Derefter 2 Feeling Fat der dog ikke virkede som bedst senest og stabile 3 Freja Skovsende der sluttede fint af senest.

V4-3:

Her bliver 4 Bravur Torkdahl kæmpe favorit og som hun har leveret vinder hun sikkert også bare igen? Det har været imponerende de sidste starter der begge har været i Morten Juuls træning med Birger Jørgensen som kusk. Var enorm udvendigt på den førende senest. Har tidligere kunne svigte nu og da, så jagter man den helt store gevinst kan man måske gardere? I DD-spillet blir dog 4 Bravur Torkdahl min banker.



6 Freddie Silvåkra er en spændende hest, der nu er i Danmark. Den vandt sit Prøveløb fra føring på fin tid og så godt ud, så der er helt sikkert kapacitet i hesten, der dog måske kan tænkes at skulle bruge et løb i kroppen. 3 Arkibal Tamsen har altid pladschance hvis den får et godt rygløb og det kan den fra denne gang.

V4-4:

Så blev det meget åbent og brug for alle de garderinger der er råd til. 6 De Light er i topform og har leveret de sidste mange starter, men det er også en hest, der skal have et rygløb og gemmes så længe det er muligt. Det har løst sig de sidste starter, men det er ikke sikkert det bliver ved med det. 5 Bentley Bratajka passer på distancen, er hurtig fra start og har løb i kroppen, men har trods alt kun vundet 1 løb i karrieren.

7 Livi No Panic var markant forbedret senest og vandt på imponerende vis fra føring. Har ikke det bedste spor nu, men rækker normalt med viste form. 11 Echo Renka er en speciel hest, der kan have lidt med aktionen, men kapaciteten findes og en typisk outsider må det være.