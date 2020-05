Herlig V4-lunsj i Eskilstuna

Mandagens V4-lunsj fra Eskilstuna er slett ikke lettløst og det kan bli fine kroner til dem som løser V4-rebusen.

En fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en rikholdig meny mandag. Den innledes med V4-lunsj fra Eskilstuna, deretter det internasjonal V5 og V4 på Bergen travpark med spillestopp kl 16.20 i V5. Leangen hadde travløp i går og i kveld er det på'an igjen. Her er det internasjonal V65 med spillestopp kl 18.55. Og sist, men ikke minst er det STOR JACKPOTOMGANG i V64 fra Färjestad med hele 1 524 377 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Eskilstuna og mandagens V4-lunsj fra Sverige. Her er det som vanlig spillestopp kl 12.20. Det er en meget åpen V4-lunsj der Snoken byr på en sjansebanker i V4-1.

Beste hesten vinner?

Det handler om fireårige 13 Dark Roadster har holdt strålende form over lenger tid. Vant i sitt siste løp på Solvalla etter tet hele veien og har allerede vunnet to løp i år. V4-1 er en såkalt spårtrappa, men det er begrenset klasse på konkurrentene. 13 Dark Roadster bankerspilles på de to minste V4-forslagene, mens Kenneth Haugstads 12 Manuzio Hanover tas med på det største.

Lennartsson har DD-bankeren

Per Lennartsson innfridde med storfavoritten Vikens High Yield i V75-1 på Gävle lørdag. I dag sender han ut sin egen stallhest 5 Young King i V4-3/DD-1. Hesten er i solid form og står bra til femtespor bak bilen i dag. I et litt ujevnt løp får Lennartsson-hesten tillit som vår DD-banker.

Widell har luringen

Jorma Kontio og 12 Klare Zonett er i tiden mandag den største favoritten i dagens V4-lunsj og den kan naturligvis vinne. I det løpet er det dog verd å se opp for 15 Living the Dream. Gjorde sin første start siden juli i fjor på Solvalla for to uker siden. Med eieren Mikael Laudon selv i sulkyen tok hesten en sterk 3. plass (stod faktisk til 170 i vinnerodds). Hoppa gjorde et par fine innsatser i fjor og blir veldig kuskeforsterket med Kaj Widell opp som kusk i dag.