Herlig V4-lunsj i Halmstad

Det er bra klasse på mandagens V4-lunsj i Halmstad.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.



En ny strålende trav- og galoppuke står for tur. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET og svensk kriterieum. I tillegg er det selvsag V75 Bonus på Bjerke onsdag kveld.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Denne innledes med V4-lunsj fra Halmstad. Mandag kveld venter en herlig V65-omgang på Klosterskogen her hjemme, mens den svenske V64-omgangen avholdes på Mantorp.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Halmstad og mandagens V4-lunsj. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig.

De finner sitt beste forslag til singelstrek i V4-4/DD-2. 10 Just Wait And See tok en bejublet seier i storløpet Ørebro International 5 mai i 2018 og hentet 400 000 SEK for den seieren. Har ikke helt klart å følge opp de taktene, men tok årets første seier i Kalmar sist. Riktignok mot billig motstand, men prestasjonen var bunnsolid. 2680 meter er distansen i V4-4/DD-2 i dag, distansen er ikke noe problem for denne. Mot overkommelig motstand blir 10 Just Wait And See vår banker på de minste V4-forslagene og i DD-spillet.



Alle kan vinner V4-1

1 Zanna Jet er en helt grei favoritt i V4-1 og den Jerry Riordan-trente hoppa, har nok gode muligheter til å forsvare sitt innerspor sammen med Victor Rosleff. Men støter på flere gode konkurrenter og det er bra klasse på V4-1. Vi tar med samtlige åtte hester på alle V4-forslag.

Hector skal gi favoritten kamp

I V4-2 blir trolig 3 Gaagaa Rivner og Peter Untersteiner V4-omgangens største favoritt og den kan naturligvis vinne. Vi setter dog Tomas Malmqvist-trente 2 Hector Eck først på vår rangering. Har gjort to starter for Malmqvist og ble kjørt skoløs sist for første gang med flott effekt. Fra et perfekt andrespor er Hector Eck et seiersbud i V4-2.