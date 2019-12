Herlig V4-lunsj på Åby

Robert Bergh har FIRE favoritter i dagens V4-omgang! Vi skal prøve å felle flere av dem... Vi har dog god tro på at han innfrir med den minst betrodde!

Robert Bergh er SVÆRT sentral i dagens lunsjomgang på Åby, og han sitter seg altså opp bak samtlige favoritter i denne V4-omgangen. Vi har god tro på at han innfrir med en av disse favorittene, og det er 11 Zeus Dipa i finalen. Det er dog den MINSTE favoritten fra Robert Bergh, og når vi la ut dette tipset så hadde den kun vel 25% av innsatsene på seg. Den bankes på de litt mindre bongene. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 1 Gambit Brodde – Ble plukket ned på streken etter pause sist, men var uansett oppløftende direkte etter oppholdet. Kan fort være ytterligere forbedret til denne starten, den er kjapp i vei, og dessuten vant til å gå med sko på alle fire. SPILLES! 5 Mellby Granat – Er BEST, men vær OBS på at den har levert sine beste løp uten sko på beina, og her blir det altså sko på alle fire.

V4-2 : 9 Vision D’Inverne – Har vært veldig forbedret på slutten, og den får mange tilhengere i totoen. Var meget god til seier fra dødens sist (15 s 1000m), og det virker som om Robert Bergh har funnet ut av den. Vær dog litt OBS på at dette er en fersk hoppe, og på Solvalla 16. oktober fikk den startforbud pga urent trav… Motivert favoritt, men vi stoler ikke fullt ut på den. 8 Milos Ganador – Er MYE bedre enn raden, og kan være skrellen. Den kom til mål med krefter igjen nest sist, og sist ble den grovt sjenert på oppløpet. Gikk da glipp av en plass blant de tre, og den var igjen positiv. Plukkes tidlig med!



V4-3 : 5 Key West Snapper – Kommer ut etter pause, men Lars Järpedal (27% seire i 2019) pleier å ha hestene sine på hugget direkte, og den er spillbar. Lengst opp i raden så jogget denne 11,3/1640ma etter å ha åpnet første 1000m på 10,5… Dette ser rett og slett veldig riktig ut på forhånd, og vi tror ikke den taper om den sitter tidlig i tet. Her blir 1 Ivory Di Quattro hardt betrodd, men har altså prestert best uten sko, og har dessuten aldri vært veldig kjapp fra start.

V4-4 : 11 Zeus Dipa – Burde hatt 60% av innsatsene på seg, men når vi la ut tipset hadde den kun 25% av innsatsene på seg. Slikt tar vi i mot med takk. Var strålende i nederlaget etter et tøft opplegg sist, mens den kom strålende tilbake etter tidlig galopp (volte) nest sist. Distansen her er kun et stort pluss, og den taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. VI TROR MYE PÅ DENNE!