Herlig V4-lunsj på Axevalla

Vår V4-banker på Axevalla i dag, imponerte stort under ett løp på Solvalla under Elitloppshelgen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang og ukens høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det internasjonal V75-omgang med Sprintermästaren i Halmstad torsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tirsdagens travmeny innledes med V4-lunsj på Axevalla og spillestopp som vanlig kl 12.20. I kveld venter det så en flott V65-omgang på Forus og likeledes en flott V64-omgang på Solvalla.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V4-løpene på Axevalla. Her er det spillestopp kl 12.20. Rolf Lerum er på en velfortjent ferie den kommende uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker fredag kveld.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

Når det gjelder tirsdagens V4-lunsj på Axevalla, så har vi en klar banker i V4-3/DD-1. Italieneren 2 Zodiac Dany Grif. Hesten gjorde ett toppløp under Elitloppshelgen og og landet da på 11.2/1640 meter i ett av lørdagens løp. Ledet i det lengste da, men ble tatt ned. Var så ute i et V75-løp i Kalmar, men galopperte seg da bort. Flott startspor i dag og sprint er hestens beste distanse. Det luktet tet og slutt og 2 Zodiac Dany Grif blir vår V4-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



Klart bud mot storfavoritten

I V4-1 blir Carl Johan Jepson og 10 Loes store favoritter. Hesten er vant til å møte tøffere motstand enn dette, men har 20 meter tillegg på 3 Abe Woodhull og det trenger ikke bli lett å hente. Kommer Johan L Sundgren seg tidlig til tet, er det bra vinnersjanse for nestfavoritten.

Spennende hest fra Swedberg

Markus B. Swedberg lyktes ikke med betrodde Loaded Maria i lørdagens E3-finale for treårige hopper, men kunne glede seg over at stallvennina Malvha Ha tok en pengesterk andreplass. Swedberg har hatt bra snurr på sine stallhester denne sesongen og i V4-4 sender han ut 12 Raoel Attack. Står kinkig til i tolvtespor, men det er 2640 meter og oppløpet på Axevalla er som kjent langt. Vår favoritt i en spennende V4-finale.