Herlig V4-lunsj på Jägersro

Det er siste løpsdag på Jägersro galoppbane onsdag og det venter både V4 og V5.

Onsdag kveld braker det løs med ny stor V86-omgang fra Sverige og litt tidligere på kvelden er det også V65 fra Forus. Men før dette er det også klart for galopplunsj fra Sverige og Jägersro galoppbane i Malmö.

Våre galoppeksperter holder solid høstform og har blant annet truffet meget bra med sine lunsjtips de foregående onsdagene.

Herlig V5-gevinst på Øvrevoll onsdag 11. november

Det ble solid klaff for vårt systemspill i V5 på Øvrevoll forrige onsdag. Med fire andeler a kr 750 og innlveringspris på kr 2 880 kr, ble det solide 14 923 kr i V5-utbetaling.



Solide V4-gevinster på Jägersro onsdag 4. november

Det ble levert solide tips til onsdagens V4-lunsj. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og det ble flotte 6 855 kr i utbetaling for fire rette. På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Når det gjelder onsdagens lunsjgalopp på Jägersro, så er det både V4 og V5 på menyen. V4 starter som vanlig først med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.32. Det ble kun drøye 1 600 kr i utbetaling i både V4 og V5 forrige onsdag på Jägersro, men trolig blir det bedre utbetalinger denne onsdagen.

Når det gjelder onsdagens lunsjgalopp på Jägersro, så er det både V4 og V5 på menyen. V4 starter som vanlig først med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.32

Finale på Jägersro

Onsdag er det klart for sesongens siste løpsdag på Jägersro. Deretter er det søndager på Bro Park 29/11 og 6/12. Det legges opp til en mulig lunsj på Bro lørdag 12/12, men det er ennå ikke helt sikkert.

Dobbeltbanker i V4-1

I V4 har vi sett oss ut en duo i åpningen. 2 Silver Dash og 4 Xcalibur var begge meget gode ved seirene sist, og vi mener at konkurrentene må gå mye frem for å beseire vår duo. Vi tror hardt på disse to og innleder V4-spillet med dobbeltbanker i V4-1.

V4-3 og V4-4 er samtidig V5-1 og V5-2. Begge disse løpene er krevende, men vi har en liten feeling for 6 Filia Kalejs i V4-4/V5-2/DD-2. Hun var sterk sist mot langt bedre motstandere, og på det blir hun vår DD-banker.

Klar banker i V5-3

V4-3/V5-1 er kanskje det aller vanskeligste løpet, men også araberløpet i V5-finalen er det vondt å få grep om. På de flate bongene går vi helt og fullt for 1 Black Power i V5-3 som banker. Han imponerte stort i kval-løpet, og rapportene er sterke.

