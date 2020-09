Herlig V4-omgang med hedershest i comeback

Spennende V4-omgang til lunsj! Vi byr blant annet på et supersjokk som er mer enn god nok om den bare oppfører seg! Du blir vel med oss i jakten på lunsjkronene?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Rättvik står for dagens lunsjomgang, og ekstra spennende blir det å se fantastiske On Track Piraten i sitt comeback. Kan naturligvis vinne i billige omgivelser, men vi tør ikke å gå ALL IN på den. Godbiter er jobbet frem, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 6 Pårs Philippa – Er ikke veldig enkel å sveive inn, men her er det SUPERFORM, og da er den verdt et forsøk som lite spilt. Havnet langt bak sist, men avsluttet storveis, og tapte kun knepent. Leverer den slik i et løp som dette, og havner litt bedre på det, ja, da kan den opplagt skrelle. PASSES!

V4-2 : 8 On Track Piraten – Blir HARDT spilt på gamle meritter, men vær litt OBS på at den ikke har vist noe i år, og kommer nå ut etter et lengre avbrekk. Helt grei favoritt, men vi tør ikke å banke denne hedershesten. 5 Super Zantos – Gikk omtrent likt i mål med On Track Piraten 28. desember i fjor, og med full løpsform er vi inne på at den vil utfordre favoritten nå. PASSES!

V4-3 : 1 Pacific Kingdom – Har vært ordentlig positiv i comebacket, og kun gjort fine løp. Sist var den utrolig bra fra dødens, og travet altså 14,5/2140ma fra den posisjonen. Vinner trolig dette om den går 15,0 fra tet, og fortjener virkelig tipsnikken i et ikke veldig tøft løp.

V4-4 : 1 Belle Up – Vi liker strekhester i løp som dette, og skulle Belle Up ha stått opp på riktig fot etter sitt avbrekk, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. I sitt siste løp før avbrekket viste den 14,5/2000m etter startgalopp, og da skal man også huske på at den var innom en galopp ca 500m fra mål. Jogger 14/1640mv alle dager i uken, og som nesten uspilt skal man fakta være litt på vakt her.