Herlig V64-galopp på Bro Park søndag

Det er en flott meny som venter spillerne i søndagens V64-galopp fra Bro Park.

For andre søndag på rad, er det Bro Park og galoppen som innleder i hestesporten. Her er det V64-omgang med påfølgende V4-omgang. V64 har spillestopp kl 12.35, mens V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.31. Søndagen byr ellers på V75 fra Ørebro og søndag kveld er det duket for internasjonal V65 fra Klosterskogen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bro Park og galoppløpene der og våre galoppeksperter byr på følgende:

Duo i åpningen

V64-spillet på Bro søndag er som vanlig relativt krevende. Vi spiller bankerfritt på de største V64-forslagene og byr på en dobbeltbanker allerede i V64-1. 3 The Flamingoway og 2 Magnolia blir vår duo. Førstnevnte gikk sterkt i debuten i et tøft selskap og blir vår favoritt. Men vi gir Magnolia en sjanse til. Hun sto igjen flere lengder i starten sist. Nå skjerpes hun opp med blinkers, samtidig som trener Patrick Wahl er veldig positiv til det hun viser i trening. Vi tror det holder med disse to.

I V64-5/V4-2/DD-1 blir nok duoen 8 Kashgar og 5 Hills and Dales svært mye betrodd.. Førstnevnte vant lett i fjorårets siste start, faktisk den eneste seieren i 2019. Men da var det Chaves på ryggen, nå er det en langt mer urutinert rytter. LIkevel bankerspiller vi 8 Kashgar på de to minste V64-forslagene og i DD-spillet, da motstanden er klart overkommelig.



5 Hills and Dales ga seg en hel del på slutten sist søndag, men trengte nok løpet. Vi likte veldig godt 1 Heavenly Pulse i samme løp sist, og lærlingen Emma Nordin red et flott løp og vi tar med disse to på de større V64-forslagene. På de tre minste V4-forslagene står vi på disse tre.

V64-6/V4-4 er utene tvil løpsdagens aller mest åpne løp. Her spiller vi samtlige ni startende på alle V64 og V4-forslagene.