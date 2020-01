Herlig V64-galopp på Bro Park søndag

For tredje søndag på rad byr Bro Park på en herlig V64-omgang.

Det er en hektisk søndag vi har foran oss i hestesporten. For tredje søndag på rad så innledes søndagen med V64 fra Bro Park. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang i Boden. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Sørlandets travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bro Park og galoppløpene der. Her starter V64 kl 12.45, mens V4-spillet starter i V64-3 og har spillestopp kl 13.31.

Vi prøver Dapple

Vi tar en sjanse og går rett på en banker i V64-1. 5 Dapple har etter vår oppfatning et veldig riktig løp. Trener Roy Arne Kvisla fra Larvik har hestene sine i fin form, og Dale Swift er nok feltets beste jockey. Vektmessig står han bedre til enn i løpene i fjor, så vi går for banker på 5 Dapple i V64-1.



I V64-3/V4-1 tror vi mye på 6 Coliflor. De øvrige viser ikke form, og Coliflor var sterk toer sist søndag. Vi bankerspiller 6 Coliflor både på de to minste V64-forslagene og på de to minste V4-forslagene.



2 Rival Son var ok i sin siste start, som var den første på et halvt år. Er det klare motbudet og tas med på de større forslagene i både V64 og V4.



V64-4/V4-2 er for oss den største bøygen. I denne lave klassen dukker det ofte opp hester som forbedrer seg uten forvarsel. Vi helgarderer dette løpet på de største V64 og V4-forslagene.

