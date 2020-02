Herlig V64-galopp på Bro Park søndag

Det er som alltid fine penger i luften når Bro Park byr på V64-omgang.

En innholdsrik søndag står for tur. Bro Park er igang igjen med sine V64-omganger og de tre neste søndagene er det galopp på Bro. V64-spillet innledes kl 12.45, mens V4-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 13.31. Litt senere på søndagen er det klart for V75 i Kalmar og her er det spillestopp kl 15.00. Søndag kveld avsluttes uken med internasjonal V65 på Sørlandets travpark. Her er det spillestopp kl 18.15.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bro Park og galoppløpene der. Birger Christensen og Morten Olsen kan by på følgende:

Åpne løp på søndag

De tre første søndagene i februar er det løp på Bro Park utenfor Stockholm. Deretter blir det galoppstopp i Skandinavia til 5. april, som er palmesøndag.

Løpene er som vanlig åpne. På denne tiden av året er det ofte baner som er krevende for deltakerne, og svært ofte blir det ridd for hardt i front. Men det er ikke alltid så lett å forutse hvem som får de rette oppleggene.

Vår banker i V64-spillet blir 6 Mr Guetta i V64-4/V4-2. Sist han vant, var det en god vinner for oss. Han viser fin fremgang, og vi tror at han skal matche disse konkurrentene. Mr Guetta er dessuten bare fire år, mens de hardeste konkurrentene er betydelig eldre. Vi tror på ungdommens mot.

6 Mr Guetta bankerspilles også på de tre minste V4-forslagene, her får 1 Mors plass på det aller største forslaget i tillegg.

