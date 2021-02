Herlig V64-galopp på Bro Park søndag

Det er duket for en ny flott V64-galopp på Bro Park søndag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk flott søndag står foran oss og den innledes med en herlig V64-omgang fra Bro Park. Litt senere søndag ettermiddag er det klart for V75-omgang på Bollnäs og søndag kveld er Momarken vertskap for en flott internasjonal V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bro Park og galopp. Her er det verd å merke seg at det er spillestopp i V64 allerede kl 12.20, mens V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.10.

Siste Bro-dag før vinterpausen

Søndag er det siste søndag med løp på Bro Park før det er vinterpause: Da er neste galoppdag i Skandinavia søndag 11. april på Jägersro. Da er det ikke lenge til Øvrevoll åpner portene, de er i gang torsdag 15. april.

Bankerfritt i V64

Feltene er ikke så store, men det er likevel ikke helt enkelt. Sist var banen veldig løs, og svært mange hester fungerte dårlig på det underlaget. Søndag blir det kaldt i Stockholm, og trolig blir det løst på ny. Vi har valgt å gå ned i V64-2 og V64-6. Trioen 1 Super D J, 5 Jungle Dream og 4 Artful Rouge i V64-2 har vært bedre og mer stabile enn sine konkurrenter og tror det bør holde. Vi spiller dog kun 1 Super D J og 5 Jungle Dream på tre av fire V64-forslag.

I V64-6/DD-2 blir 5 Nyland stor favoritt for tredje gang i vinter. Hittil er det blitt to andreplasser. Det mest urovekkende er at avslutningen har vært svak, og vi er ikke så sikre på at 200 meter lenger er en fordel. En grei favoritt, og i DD-spillet lar vi det stå til med 5 Nyland som DD-banker og på de minste V64-forslagene blir 2 Nyland vår banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men både 2 Vici og 8 Bearded Lady er for oss spennende motbud og tas med på de største V64-forslagene og på tre av fire V4-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.