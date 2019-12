Herlig V64-galopp på Bro Park

Det er årets nest siste V64-galopp denne søndagen og det gode penger i luften på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er som vanlig V64-galopp med spillestopp kl 12.45 denne søndagen. Bro Park er vertskap og V4 innledes i V64-3 med spillestopp kl 13.33. Litt senere søndag er det internasjonal V75 på Ørebro med spillestopp kl 15.00. Til sist, men ikke minst avsluttes søndagen med STOR INTERNASJONAL JACKPOTOMGANG og hele 675 012 kr ekstra i sekserpotten til V65-løpene på Sørlandets travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og V64-løpene på Bro Park. Det er nest siste søndag med V64-galopp før vinteren setter inn. Spillestopp er som vanlig kl 12.45.

Krevende på Bro

Løpene på Bro søndag er ikke av den enkle sorten. Noen hester i favorittskiktet vinner sikkert, men her er det rom for overraskelser. Vi har valgt å satse på 11 Vivernus i V64-5. Han var suveren mot de samme hestene nest sist. Sist ble det for tøft mot eliten, nå er motstanden enklere. Han står litt hardere til vektmessig, men han skal være bedre enn disse konkurrenten. 11 Vivernus blir også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V64-6/V4-4 satser vi på en trio, som alle pleier å komme bakfra i finishen. Det ser ut som et løp med overpace, og vi tror 3 Houston Heat, 9 Kashgar og 4 Stonefield Flyer kommer flyvende.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En annen bankerkandidat kan være 2 Mors i V64-3/V4-1. Han er best i front uten for mye press. Her tror vi ikke det er så mange som vil ofre seg, og da kan det holde hele veien. Bankerspilles på de to minste V64-forslagene, og utfordres i første rekke av 6 You Bet.