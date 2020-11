Herlig V64-galopp på Bro Park

Bro Park holder fortsatt koken og byr på en flott V64-galopp søndag ettermiddag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav- og galoppsøndag står foran oss. Spillemessig er det V75-omgangen i Eskilstuna som har de beste forutsetningene. Her er det nemlig jackpot og 3 494 764 SEK ekstra i premiepotten. Men i tillegg er det også en feiende flott V64-omgang på Bro Park, mens Jarlsberg travbane får gleden av å arrangere internasjonal V65 søndag kveld.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galopp og søndagens V64-omgang på Bro Park. Her er det som vanlig spillestopp kl 12.45. Det er også V4 og denne innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.30.

Mot god utbetaling på Bro

Bro Park i utkanten av Stockholm den eneste galoppbanen i Skandinavia som holder det gående. Før jul er det neste søndag 6. desember og en mulig ekstradag lørdag 12/12 på programmet. I 2021 er det tenkt en grytidlig start på galoppåret med lunsj på nyttårsdagen, før det blir søndagene 10, 17 og 24. januar. Resten kommer vi tilbake til.

Løpene er ikke enkle å finne ut av. 6 Noosa Spring i V64-1 blir stor favoritt. På sitt beste har han litt å gå på, men den siste innsatsen var ikke så bra. Da ble han slått av et par hester han burde slå, så vi føler oss ikke helt sikre. Vi tar med 5 Enge Hazard på tre av fire V64-forslag i V64-1.

I tillegg til to hester i V64-1, velger vi også den løsningen i V64-5/DD-1. 2 Deadline Day og 8 Ocean Side er våre valg utvalgte. Sistnevnte er meget bra, men blir ofte ridd for offensivt. Setter han inn spurten tidlig på oppløpet, tror vi på seier. Deadline Day (Neuroth) vant lett sist og har ikke fått tillegg for seieren. Vinner med en liknende innsats. Vi spiller både 2 Deadline Day og 8 Ocean Side i DD-spillet.



I V64-6/V4-4/DD-2 tror vi mye på 4 Flying Barrel. Hans gjorde comeback etter nesten to års pause sist lørdag, og vant suverent. Heller ikke han har fått tillegg for siste seier og på de to minste V64-forslagene/V4-forslagene bankerspiller vi 2 Flying Barrel.



