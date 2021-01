Herlig V64-galopp på Bro Park

Bro Park innleder søndagen med en feiende flott V64-omgang.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig ukesavslutning venter søndag og den innledes også denne søndagen med V64-galopp fra Bro Park. I Sverige er det også V75 fra Axevalla, mens Jarlsberg travbane avrunder søndagen med en herlig internasjonal V65-omgang søndag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bro Park og galopp. Her er det verd å merke seg at det er spillestopp i V64 allerede kl 12.20, mens V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.20.

Mange muligheter på Bro

Det er flere ganske klare favoritter på Bro søndag. I V64-spillet falt vi ned på 2 Midnight Oil i V64-5 som vår banker. Han var en av de beste toåringene i 2019. Fjoråret var en skuffelse, men de to siste startene har vært veldig positive. Sist fikk han en dårlig start, men spurtet flott til knepent nederlag. På kapasitet har Midnight Oil et flott løp. 2 Midnight Oil blir også vår DD-banker og bankerspilles også på to minste V4-forslagene.



I V64-1 er 9 Jetson en grei favoritt. Men det er mange lovende motstandere med få starter, og vi vil gjerne ha med noen motbud.

I V64-2 er vi spente på 2 Stolen Tango. Har startet på alt for lange løp, nå er distansen perfekt. Tet fra start til mål kan være aktuelt, men hoppa er litt ujevn.

Vi synes 7 Dudhsagar i V64-4/V4-2 og 1 Ocean Side i V64-6/V4-4 er greie favoritter. Sistnevnte var knallgod ved seieren før jul, men han er avhengig av løpsopplegget. Litt overpace er en fordel, da har en solid spurt på lager.

