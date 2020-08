Herlig V64-kveld i Kalmar

Det er fine løp i kveldens V64-omgang i Kalmar.

En fantastisk trav- og galopphelg nærmer seg. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Bjerke og søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll med stor internasjonal V64-omgang.

Før denne tid skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Färjestad. Fredag kveld venter det V65 på Biri og V64 fra Kalmar. I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Biri. Det ble ellers strålende systemklaff under torsdagens V65-omgang på Klosterskogen.

Rolf Lerum er på en velfortjent frihelg og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig til kveldens V64-omgang i Kalmar. Snoken byr på to bankere og lanserer sin hovedbanker i V64-3.

Overlegen italiener

Det handler om fireårige 2 Aragorn As som kommer med to strake seire fra hhv Wolvega og Gelsenkirchen. Står perfekt til i andrespor i kveld og må ha en topp sjanse. Ga V75-vinneren Newport Beach kamp til døren i et løp tidligere i sommer og virker til å være en riktig så fin hest. Christoffer Eriksson skjøtter tømmene i kveld og det ser ut som en meget solid vinnersjanse. Vår hovedbanker i V64-3.

Hedershoppa vinner tross lengste tillegg

Jernhoppa 15 Wild Love står alene på 40 meters tillegg i V64-5/DD-1. Det er et hoppeløp og motstanden skremmer ikke i det hele tatt. Wild Love rader opp med toppløp og tåler også å bli brukt underveis. Vi lar 15 Wild Love stå alene på tre av fire V64-forslag og Wild Love blir også vår DD-banker.



På det største V64-forslaget tar vi dog med 13 Princess S.W. som er det klare motbudet og kan veldig mye på sine beste dager.

Storfavoritt garderes

Kveldens aller største V64-favoritt kommer ut i V64-2. Det handler om Peter Untersteiners firårsvallak 1 Joker Of Steel. Den stod med tre strake seire før han skuffet med femteplass som stor favoritt i sitt siste løp på Åby. Markert på over 70 prosent fredag ettermiddag. Det er klart i overkant, så her tar vi med noen spennende motbud.