Herlig V64-kveld på Mantorp

Det er solid sportslig klasse på kveldens V64-omgang i Mantorp, der V64-6 kan skilte med en førstepremie på 200 000 SEK.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET og svensk kriterieum. I tillegg er det selvsag V75 Bonus på Bjerke onsdag kveld.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Denne innledes med V4-lunsj fra Halmstad. Mandag kveld venter en herlig V65-omgang på Klosterskogen her hjemme, mens den svenske V64-omgangen avholdes på Mantorp.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Mantorp og og kveldens V64-omgang. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De venter med sin banker til den siste avdelingen som også er kveldens klart største løp med 200 000 SEK til vinneren.

Goops kanon er bare best

Italienskfødte 10 Balsamine Font har fortsatt tilgode å tape feilfritt i regi Björn Goop. Nest sist under V75-kvelden på Solvalla da Jubileumspokalen var hovedoppslag var hesten helt enorm vinner på 11.2/1640 meter autostart. Gikk da uten rygg siste 600 meter. Fulgte opp med en enkel seier på Mantorp sist, det var i et forsøk til kveldens finale i Sikta mot Stjärnorna. Har bakspor i kveld og møter bra motstand. Men går denne feilfritt, er det normalt ikke snakk om saken. 10 Balsamine Font blir vår V64-banker i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.



Se opp for Hillbilly

De som heller ønsker en frekk bankervariant i kveld, kan eventuelt prøve seg på 10 Hillbilly Woodland og Joakim Lövgren i V64-2. Denne fireårshoppa er bra og har gjort sterke løp etter pause. Fikk vinne sist i Kalmar og var også brenngod toer på samme bane tredje sist. Blir vesentlig mindre spilt enn favoritten 5 Greta Journey og er et av kveldens mest spennende objekt.

Goop/Persson innleder?

V64-1 er et løp over velvoksne 3640 meter og det det starter hester på tre distanser. På strek er Fredrik Persson-trente 3 Hurricane Silas høyaktuell. Hesten er i form og har vunnet på distansen før. Her lukter det tidlig tet og da skal det være meget bra vinnersjanse.

Overspilt storfavoritt?

I V64-4 som er et hoppeløp blir 1 You To Racer overraskende stor favoritt. Fikk vinne sist og får i tillegg Ulf Ohlsson opp som kusk i kveld. Men likefullt synes det veldig drøyt at denne er markert på henimot 60 prosent. Vi syner storfavoritten i V64-4.

Gode vinnersjanser for Fredrik Persson i kveld

Kalmar-trener Fredrik Persson har ikke bare vinnersjanse med 3 Hurricane Silas i V64-1, også 4 Monark Newmen har en flott oppgave foran seg i V64-5/DD-1 med Ulf Ohlsson som kusk. Kom helt feil på det sist, men var helt nede på 09.3 som toer bak Heart Of Steel nest sist. Står flott til i fjerdespor i kveld og det kan være tet og slutt i V64-5/DD-1.