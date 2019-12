Herlig V64-omgang fra Sverige

Bankeren er mye forbedret i ny regi! Supersjokk satt bom fast i tåkehavet sist! Vi er naturligvis på hugget, og jakter en saftig V64-opptur! Du blir vel med på moroa?

Er du klar for V75 WINTER BURST?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er en spennende V64-omgang vi har foran oss denne kvelden, og det er en omgang som vi liker. Den beste bankeren likte vi i både varming og løp sist, og på våre bonger står 9 Nicois Du Gull alene. Ellers vrimler det med objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

Det er en spennende V64-omgang vi har foran oss denne kvelden, og det er en omgang som vi liker. Den beste bankeren likte vi i både varming og løp sist, og på våre bonger står 9 Nicois Du Gull alene. Ellers vrimler det med objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 8 Importedfrmdetroit – Spant i fra til en veldig enkel seier sist, og er på vei mot superformen. Var kolossalt god på samme tid i fjor, og vant blant annet en V75-finale på Solvalla 26. desember. Har veldig mye inne, og den er HET i et løp som dette om den leverer på sitt beste. SPILLES! PS. 6 Höwings Star – Skrittet i mål i Finland sist, og var ordentlig muskeltrøtt da. Har ellers vært veldig bra, men vi likte altså ikke at den ble såpass trøtt sist.

V64-2 : 4 Il Faxa – Gikk kun på det jevne etter pause sist, og den må heve seg til i kveld om den skal vinne. Er imidlertid ikke så verst, og tredje sist satt den BOM FAST med alt igjen på en 31-tid. Går den en 31-tid her så har den fakta en veldig bra sjanse. Settes frekt først, men dette løpet garderes uansett bredt da det er mange aktuelle hester som kan vinne.

V64-3 : 9 Nicois Du Gull – Debuterte for Oskar Kylin Blom sist, og vi likte det vi fikk se. Varmet strålende, men var tung i kroppen, og fikk maks til fjerde i selve løpet. Vi er dog veldig inne på at det løpet gjorde svært godt for denne, og at den vil være MYE forbedret i kveld. Er den beste hesten, den møter på en billig gjeng, og vi tror rett og slett at dette er en vinner. MÅ BARE PRØVES!

V64-4 : 10 Kiss Me – Valgte Dalen å kjøre unna med sist, og det kostet dem seieren. Var da ute mot BETYDELIG bedre hester enn hva den møter nå, og vi er veldig inne på at den kan få sin revansj. Dette er nemlig ingen dum hoppe, og i et billig løp som venter i kveld duger den godt. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 10 Norrbo Odin – Er ikke helt stabil, men den er bra når den først går feilfritt, og i et løp som dette har den en FIN MULIGHET. Var bunnsolid til seier på en sterk tid nest sist, og formen skal være veldig god. Settes knepent foran 5 Bäcklös Tamlin.

V64-6 : 4 Gola River – Helskummel finale, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide blir neppe mye spilt med en elendig rad, og kun en middels kusk. Vær dog litt OBS på at den satt BOM FAST i tåken sist, og virket veldig forbedret etter pause. Her er det såpass billig i mot at den kan detonere en bombe om bare kusken får til styringen. OBS!