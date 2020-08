Herlig V64-omgang med topphest i comeback

Frekk banker! Frekt objekt mot dagens tyngste favoritt! Racerbalanse = nå kommer seieren for en mulig godbit? Du tar vel rygg på våre oppdaterte V64-vurderinger?

Halmstad serverer en KNALLFIN V64-omgang denne kvelden, og dette er ikke en helt lettløst omgang. Vi var lenge i tenkeboksen rundt kveldens beste banker, og endte til slutt opp med en småfrekk variant. 1 Gomez i finalen har helt skreddersydde betingelser foran seg, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt.

V64-1 : 4 Floydside AM – Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, og dette må dreie seg om en STOR SJANSE om alt går riktig for seg. Har gjort to bra løp på slutten, og formen virker å være bra. Glem ikke at Floydside AM slo 6 Bastian fra likestart 29.04.2020, og er altså 20m billigere ute nå. Burde dessuten ha en mulighet å kjøre seg tidlig til tet her, og da kan fort dette være over. SPILLES!

V64-2 : 2 Begum Kronos – Er egentlig en hest som Jerry Riordan har skrytt litt av, men som enda ikke har slått ut i full blomst. Den fullførte klart bra sist, og da viste klokken 14,1 s 1000m. Er dønn riktig ute når det gjelder motstand nå, og den duger i omgivelser som dette. OBS! Leter man på dypet så glem heller ikke 8 Hazyshadeofwinter. Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, den blir gradvis bedre, og satt fast med krefter igjen sist. Gjør seg ikke bort i et veldig jevnt 3-årsløp.

V64-3 : 2 Jairo – Hadde et OK fjorår, men har ikke vært helt der i år. Nå har Jairo en svært overkommelig oppgave foran seg, sporet er perfekt, og det blir dessuten skorykk på alle fire. Her kommer vel seieren? 9 Pastore Bob – Har blitt operert i et kne, og vært lenge borte. Rapportene er fine, og det er klart at en slik hest som dette duger svært godt om den leverer 80% av hva den kan. MÅ MED PÅ ALT.

V64-4 : 10 Lexington Zon – Har gjort to løp i år, og ikke fått aksjonen til å stemme helt. Feilet fra seg en tid på 13,9/14,0-2140ma nest sist, og det er snakk om en GOD hest i grunnlaget. I kveld rykker Untersteiner skoene på alle fire for første gang i karrieren på denne, og skulle det slå heldig ut, ja, da kan fort man få se en ekstremt god prestasjon. Må bare prøves i svært overkommelige omgivelser.

V64-5 : 5 Global Annuity – Fullførte meget fint bak en såpass god hest som Astronascente Zac sist, og var klart bra etter pause. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og skulle den komme seg tidlig foran så er fort dette løpet over. Skal stå først på ranken.

V64-6 : 1 Gomez – Dette er vår beste banker i omgangen, og er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Fullførte klart godkjent over stayerdistanse sist, mens den vant sikkert fra tet nest sist. Er brennkvikk i uttaket, den har fordel av en kjapp sprint, og kan umulig bli enkel å plukke ned om ikke tempoet blir helt vilt underveis. Må bare prøves med helt optimale betingelser, og vi lar den altså stå alene på V64-bongen.